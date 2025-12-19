https://1prime.ru/20251219/karlson-865711706.html
Такер Карлсон высказался о Путине
2025-12-19T13:19+0300
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. США и Запад своими действиями сумели настроить против себя президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Эндрю Наполитано. "Правда в том, что Путин – самый умеренный лидер в России, то есть он самый прозападный лидер в России. <…> Он очень способный политик. В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?" — заявил он.Журналист считает, что Путин является одним из самых уважаемых мировых лидеров благодаря значительным достижениям на своем посту. "Путин заслужил похвалу в свой адрес. В конце концов, лидеров оценивают по их делам во благо народа. <…> И он проделал чертовски хорошую работу. И остальной мир это видит", — заявил Карлсон.Ранее журналист отмечал, что Россия могла бы стать надежным союзником для США благодаря своим обширным территориям, богатым природным ресурсам и значительной военной мощи.
