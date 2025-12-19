Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Такер Карлсон высказался о Путине - 19.12.2025, ПРАЙМ
Такер Карлсон высказался о Путине
Такер Карлсон высказался о Путине - 19.12.2025, ПРАЙМ
Такер Карлсон высказался о Путине
США и Запад своими действиями сумели настроить против себя президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T13:19+0300
2025-12-19T13:19+0300
сша
запад
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865138185_0:174:3259:2007_1920x0_80_0_0_b16a8ecc61348c761b5d1e4f69468d6e.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. США и Запад своими действиями сумели настроить против себя президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Эндрю Наполитано. "Правда в том, что Путин – самый умеренный лидер в России, то есть он самый прозападный лидер в России. &lt;…&gt; Он очень способный политик. В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?" — заявил он.Журналист считает, что Путин является одним из самых уважаемых мировых лидеров благодаря значительным достижениям на своем посту. "Путин заслужил похвалу в свой адрес. В конце концов, лидеров оценивают по их делам во благо народа. &lt;…&gt; И он проделал чертовски хорошую работу. И остальной мир это видит", — заявил Карлсон.Ранее журналист отмечал, что Россия могла бы стать надежным союзником для США благодаря своим обширным территориям, богатым природным ресурсам и значительной военной мощи.
сша
запад
сша, запад, владимир путин, такер карлсон, нато
США, ЗАПАД, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
13:19 19.12.2025
 
Такер Карлсон высказался о Путине

Карлсон: Запад сам настроил Путина против себя

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. США и Запад своими действиями сумели настроить против себя президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Эндрю Наполитано.
"Правда в том, что Путин – самый умеренный лидер в России, то есть он самый прозападный лидер в России. <…> Он очень способный политик. В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?" — заявил он.
Журналист считает, что Путин является одним из самых уважаемых мировых лидеров благодаря значительным достижениям на своем посту.
"Путин заслужил похвалу в свой адрес. В конце концов, лидеров оценивают по их делам во благо народа. <…> И он проделал чертовски хорошую работу. И остальной мир это видит", — заявил Карлсон.
Ранее журналист отмечал, что Россия могла бы стать надежным союзником для США благодаря своим обширным территориям, богатым природным ресурсам и значительной военной мощи.
СШАЗАПАДВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
