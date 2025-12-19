Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет после передышки накануне - 19.12.2025
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет после передышки накануне
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю после передышки в четверг опять растет, обновляя максимум с 22 октября в ожидании решения Банка России, какую ключевую ставку установить с пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.59 мск растёт на 8 копеек к предыдущему закрытию, до 11,43 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,41-11,52 рубля. Снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на сегодняшнем заседании ЦБ РФ уже заложено в котировках национальной валюты, считает Богдан Зварич из ПСБ. "В случае же если ЦБ РФ пойдет на более существенное ее снижение, это может краткосрочно оказать давление на рубль, однако его не хватит для закрепления юаня выше 11,5 рубля. Более того, на следующей неделе рубль может перейти к укреплению за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат", - добавляет он. Повышенное внимание ЦБ к динамике инфляционных ожиданий населения и бизнеса при принятии решения несёт риски сохранения излишней жёсткости политики и денежно-кредитных условий (ДКУ) слишком долго, результатом чего может быть чрезмерное торможение экономики и более выраженное проявление кредитных рисков в течение следующего года, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". Поэтому ЦБ в пятницу может обсуждать широкий набор решений - от 0,5 до 1,5 процентного пункта. Подросшие инфляционные ожидания значимых рисков не несут, а уровень реальной ставки останется повышенным, гарантируя необходимый уровень жесткости ДКУ, рост цен из-за НДС без соответствующего повышение зарплат и доходов ещё больше снизит покупательную способность и спрос в экономике, заключает он.
12:08 19.12.2025
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет после передышки накануне

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю после передышки в четверг опять растет, обновляя максимум с 22 октября в ожидании решения Банка России, какую ключевую ставку установить с пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.59 мск растёт на 8 копеек к предыдущему закрытию, до 11,43 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,41-11,52 рубля.
Снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на сегодняшнем заседании ЦБ РФ уже заложено в котировках национальной валюты, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"В случае же если ЦБ РФ пойдет на более существенное ее снижение, это может краткосрочно оказать давление на рубль, однако его не хватит для закрепления юаня выше 11,5 рубля. Более того, на следующей неделе рубль может перейти к укреплению за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат", - добавляет он.
Повышенное внимание ЦБ к динамике инфляционных ожиданий населения и бизнеса при принятии решения несёт риски сохранения излишней жёсткости политики и денежно-кредитных условий (ДКУ) слишком долго, результатом чего может быть чрезмерное торможение экономики и более выраженное проявление кредитных рисков в течение следующего года, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА".
Поэтому ЦБ в пятницу может обсуждать широкий набор решений - от 0,5 до 1,5 процентного пункта. Подросшие инфляционные ожидания значимых рисков не несут, а уровень реальной ставки останется повышенным, гарантируя необходимый уровень жесткости ДКУ, рост цен из-за НДС без соответствующего повышение зарплат и доходов ещё больше снизит покупательную способность и спрос в экономике, заключает он.
