Лавров оценил рост товарооборота между Россией и Египтом - 19.12.2025
Лавров оценил рост товарооборота между Россией и Египтом
2025-12-19T15:59+0300
2025-12-19T15:59+0300
экономика
россия
бизнес
египет
сергей лавров
мид рф
КАИР, 19 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России с Египтом вырос на 12% за первые девять месяцев 2025 года, и стороны намерены далее укреплять сотрудничество в торгово-экономическое сфере, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "За первые девять месяцев рост товарооборота составил 12%", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с египетским коллегой. Он уточнил, что в 2024 году товарооборот стран составил 9,3 миллиарда долларов. Лавров также подчеркнул обоюдное желание наращивать взаимодействие в торгово-экономическое сфере.
россия, бизнес, египет, сергей лавров, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЕГИПЕТ, Сергей Лавров, МИД РФ
15:59 19.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
КАИР, 19 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России с Египтом вырос на 12% за первые девять месяцев 2025 года, и стороны намерены далее укреплять сотрудничество в торгово-экономическое сфере, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"За первые девять месяцев рост товарооборота составил 12%", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с египетским коллегой.
Он уточнил, что в 2024 году товарооборот стран составил 9,3 миллиарда долларов. Лавров также подчеркнул обоюдное желание наращивать взаимодействие в торгово-экономическое сфере.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана
15 декабря, 23:50
 
Экономика РОССИЯ Бизнес ЕГИПЕТ Сергей Лавров МИД РФ
 
 
