Лавров оценил рост товарооборота между Россией и Египтом

экономика

россия

бизнес

египет

сергей лавров

мид рф

КАИР, 19 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России с Египтом вырос на 12% за первые девять месяцев 2025 года, и стороны намерены далее укреплять сотрудничество в торгово-экономическое сфере, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "За первые девять месяцев рост товарооборота составил 12%", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с египетским коллегой. Он уточнил, что в 2024 году товарооборот стран составил 9,3 миллиарда долларов. Лавров также подчеркнул обоюдное желание наращивать взаимодействие в торгово-экономическое сфере.

россия, бизнес, египет, сергей лавров, мид рф