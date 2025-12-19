https://1prime.ru/20251219/lavrov-865721626.html
Лавров оценил рост товарооборота между Россией и Египтом
Лавров оценил рост товарооборота между Россией и Египтом
2025-12-19T15:59+0300
экономика
россия
бизнес
египет
сергей лавров
мид рф
КАИР, 19 дек - ПРАЙМ. Товарооборот России с Египтом вырос на 12% за первые девять месяцев 2025 года, и стороны намерены далее укреплять сотрудничество в торгово-экономическое сфере, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "За первые девять месяцев рост товарооборота составил 12%", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с египетским коллегой. Он уточнил, что в 2024 году товарооборот стран составил 9,3 миллиарда долларов. Лавров также подчеркнул обоюдное желание наращивать взаимодействие в торгово-экономическое сфере.
египет
россия, бизнес, египет, сергей лавров, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЕГИПЕТ, Сергей Лавров, МИД РФ
