Лидеры ЕС обсуждают кредит Киеву на 90 миллиардов евро, пишут СМИ - 19.12.2025, ПРАЙМ
Лидеры ЕС обсуждают кредит Киеву на 90 миллиардов евро, пишут СМИ
2025-12-19T01:56+0300
2025-12-19T01:56+0300
финансы
экономика
мировая экономика
киев
рф
бельгия
ес
евросовет
euroclear
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза в ходе саммита Евросовета обсуждают возможность выдачи кредита Киеву на базе 90 миллиардов евро замороженных российских активов, сообщает издание Euractiv со ссылкой на документ в его распоряжении. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. "Лидеры ЕС обсуждают компромиссный вариант по подготовке кредита Киеву на 90 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов", - говорится в материале издания. По данным Euractiv, после 13-часовых переговоров лидерам ЕС раздали измененный черновой документ из двух страниц, в котором содержатся многие ключевые требования премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Ссылаясь на двух дипломатов ЕС, издание отмечает, что новый документ до такой степени учитывает требования Бельгии, что становится неприемлемым для многих стран, и его могут не принять. Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита Евросовета не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России, эта тема даже не фигурирует в заявлении, опубликованном после первого дня переговоров. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле. Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Лидеры ЕС обсуждают кредит Киеву на 90 миллиардов евро, пишут СМИ

