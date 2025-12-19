https://1prime.ru/20251219/magadan-865694497.html

В Магадане лишили гражданства уроженца ближнего зарубежья

В Магадане лишили гражданства уроженца ближнего зарубежья

2025-12-19T02:02+0300

МАГАДАН, 19 дек - ПРАЙМ. Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области лишили российского гражданства уроженца одной из республик ближнего зарубежья, сообщают в полиции региона. "В Магадане уроженец ближнего зарубежья лишен российского гражданства за разжигание ненависти. Он в общедоступном чате мессенджера допустил уничижительные высказывания и использовал бранную лексику в адрес граждан нашей страны", - говорится в сообщении. Поясняется, что мужчину нашли и привлекли к ответственности сотрудники Центра по противодействию экстремизму областной полиции, регионального УФСБ и Росгвардии. "Постановлением Магаданского городского суда за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства... фигуранту был назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Вскоре иностранец самостоятельно покинул Россию. В настоящее время решается вопрос об ограничении въезда нарушителю на территорию нашей страны", - добавляет УМВД России по Магаданской области.

2025

