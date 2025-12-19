https://1prime.ru/20251219/magadan-865694497.html
В Магадане лишили гражданства уроженца ближнего зарубежья
В Магадане лишили гражданства уроженца ближнего зарубежья - 19.12.2025, ПРАЙМ
В Магадане лишили гражданства уроженца ближнего зарубежья
Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области лишили российского гражданства уроженца одной из республик ближнего зарубежья,... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T02:02+0300
2025-12-19T02:02+0300
2025-12-19T02:02+0300
общество
бизнес
экономика
магаданская область
магадан
умвд
мвд
росгвардия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865694497.jpg?1766098956
МАГАДАН, 19 дек - ПРАЙМ. Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области лишили российского гражданства уроженца одной из республик ближнего зарубежья, сообщают в полиции региона.
"В Магадане уроженец ближнего зарубежья лишен российского гражданства за разжигание ненависти. Он в общедоступном чате мессенджера допустил уничижительные высказывания и использовал бранную лексику в адрес граждан нашей страны", - говорится в сообщении.
Поясняется, что мужчину нашли и привлекли к ответственности сотрудники Центра по противодействию экстремизму областной полиции, регионального УФСБ и Росгвардии.
"Постановлением Магаданского городского суда за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства... фигуранту был назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Вскоре иностранец самостоятельно покинул Россию. В настоящее время решается вопрос об ограничении въезда нарушителю на территорию нашей страны", - добавляет УМВД России по Магаданской области.
магаданская область
магадан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, магаданская область, магадан, умвд, мвд, росгвардия
Общество , Бизнес, Экономика, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Магадан, УМВД, МВД, Росгвардия
В Магадане лишили гражданства уроженца ближнего зарубежья
Уроженца ближнего зарубежья лишили российского гражданства за разжигание ненависти
МАГАДАН, 19 дек - ПРАЙМ. Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области лишили российского гражданства уроженца одной из республик ближнего зарубежья, сообщают в полиции региона.
"В Магадане уроженец ближнего зарубежья лишен российского гражданства за разжигание ненависти. Он в общедоступном чате мессенджера допустил уничижительные высказывания и использовал бранную лексику в адрес граждан нашей страны", - говорится в сообщении.
Поясняется, что мужчину нашли и привлекли к ответственности сотрудники Центра по противодействию экстремизму областной полиции, регионального УФСБ и Росгвардии.
"Постановлением Магаданского городского суда за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства... фигуранту был назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Вскоре иностранец самостоятельно покинул Россию. В настоящее время решается вопрос об ограничении въезда нарушителю на территорию нашей страны", - добавляет УМВД России по Магаданской области.