В Магадане лишили гражданства уроженца ближнего зарубежья - 19.12.2025, ПРАЙМ
В Магадане лишили гражданства уроженца ближнего зарубежья
В Магадане лишили гражданства уроженца ближнего зарубежья - 19.12.2025, ПРАЙМ
В Магадане лишили гражданства уроженца ближнего зарубежья
Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области лишили российского гражданства уроженца одной из республик ближнего зарубежья,... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T02:02+0300
2025-12-19T02:02+0300
общество
бизнес
экономика
магаданская область
магадан
умвд
мвд
росгвардия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865694497.jpg?1766098956
МАГАДАН, 19 дек - ПРАЙМ. Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области лишили российского гражданства уроженца одной из республик ближнего зарубежья, сообщают в полиции региона. "В Магадане уроженец ближнего зарубежья лишен российского гражданства за разжигание ненависти. Он в общедоступном чате мессенджера допустил уничижительные высказывания и использовал бранную лексику в адрес граждан нашей страны", - говорится в сообщении. Поясняется, что мужчину нашли и привлекли к ответственности сотрудники Центра по противодействию экстремизму областной полиции, регионального УФСБ и Росгвардии. "Постановлением Магаданского городского суда за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства... фигуранту был назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Вскоре иностранец самостоятельно покинул Россию. В настоящее время решается вопрос об ограничении въезда нарушителю на территорию нашей страны", - добавляет УМВД России по Магаданской области.
магаданская область
магадан
общество, бизнес, магаданская область, магадан, умвд, мвд, росгвардия
Общество , Бизнес, Экономика, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Магадан, УМВД, МВД, Росгвардия
02:02 19.12.2025
 
В Магадане лишили гражданства уроженца ближнего зарубежья

Уроженца ближнего зарубежья лишили российского гражданства за разжигание ненависти

МАГАДАН, 19 дек - ПРАЙМ. Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области лишили российского гражданства уроженца одной из республик ближнего зарубежья, сообщают в полиции региона.
"В Магадане уроженец ближнего зарубежья лишен российского гражданства за разжигание ненависти. Он в общедоступном чате мессенджера допустил уничижительные высказывания и использовал бранную лексику в адрес граждан нашей страны", - говорится в сообщении.
Поясняется, что мужчину нашли и привлекли к ответственности сотрудники Центра по противодействию экстремизму областной полиции, регионального УФСБ и Росгвардии.
"Постановлением Магаданского городского суда за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства... фигуранту был назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Вскоре иностранец самостоятельно покинул Россию. В настоящее время решается вопрос об ограничении въезда нарушителю на территорию нашей страны", - добавляет УМВД России по Магаданской области.
 
