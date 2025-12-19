Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные российские активы одним из главных рычагов давления на Россию.
2025-12-19T08:27+0300
2025-12-19T08:27+0300
экономика
россия
финансы
украина
франция
европа
эммануэль макрон
ес
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные российские активы одним из главных рычагов давления на Россию. "Я хочу поприветствовать решение, которое было принято на прошлой неделе для обеспечения продолжительной блокировки суверенных российских активов, замороженных в юрисдикции Европейского союза. Это решение, принятое в прошлую пятницу, позволяет Европе сохранить один из своих главных рычагов в переговорах (по Украине - ред.)", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт замороженных активов РФ.
россия, финансы, украина, франция, европа, эммануэль макрон, ес, евросовет
Экономика, РОССИЯ, Финансы, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, ЕС, Евросовет
08:27 19.12.2025
 
Макрон назвал главный рычаг давления на Россию

Макрон назвал российские активы одним из главных рычагов давления на Россию

© РИА Новости . Стрингер
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные российские активы одним из главных рычагов давления на Россию.
"Я хочу поприветствовать решение, которое было принято на прошлой неделе для обеспечения продолжительной блокировки суверенных российских активов, замороженных в юрисдикции Европейского союза. Это решение, принятое в прошлую пятницу, позволяет Европе сохранить один из своих главных рычагов в переговорах (по Украине - ред.)", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт замороженных активов РФ.
"Глубокие раны": на Западе сделали дерзкое заявление про российские активы
