Макрон назвал главный рычаг давления на Россию
2025-12-19T08:27+0300
экономика
россия
финансы
украина
франция
европа
эммануэль макрон
ес
евросовет
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные российские активы одним из главных рычагов давления на Россию. "Я хочу поприветствовать решение, которое было принято на прошлой неделе для обеспечения продолжительной блокировки суверенных российских активов, замороженных в юрисдикции Европейского союза. Это решение, принятое в прошлую пятницу, позволяет Европе сохранить один из своих главных рычагов в переговорах (по Украине - ред.)", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт замороженных активов РФ.
украина
франция
европа
