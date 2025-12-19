https://1prime.ru/20251219/makron--865698736.html

Макрон назвал главный рычаг давления на Россию

Макрон назвал главный рычаг давления на Россию - 19.12.2025, ПРАЙМ

Макрон назвал главный рычаг давления на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные российские активы одним из главных рычагов давления на Россию. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T08:27+0300

2025-12-19T08:27+0300

2025-12-19T08:27+0300

экономика

россия

финансы

украина

франция

европа

эммануэль макрон

ес

евросовет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал замороженные российские активы одним из главных рычагов давления на Россию. "Я хочу поприветствовать решение, которое было принято на прошлой неделе для обеспечения продолжительной блокировки суверенных российских активов, замороженных в юрисдикции Европейского союза. Это решение, принятое в прошлую пятницу, позволяет Европе сохранить один из своих главных рычагов в переговорах (по Украине - ред.)", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт замороженных активов РФ.

https://1prime.ru/20251219/finlyandiya-865697132.html

украина

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, украина, франция, европа, эммануэль макрон, ес, евросовет