Макрон оценил итоги саммита ЕС по Украине
Макрон оценил итоги саммита ЕС по Украине
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "очень хорошими" для Украины итоги саммита Евросовета, несмотря на то, что страны приняли решение о выделении Киеву кредита под гарантии бюджета ЕС, а не за счет замороженных активов РФ. "Мой ответ - мы предоставили Украине то, что мы обещали. Отсутствие решения стало бы катастрофой. К счастью, мы приняли ясное решение, ясное обязательство с конкретными результатами. Так что это очень хороший саммит для Украины. Это послание стабильности, видимости и поддержки от европейцев", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
