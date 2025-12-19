https://1prime.ru/20251219/makron-865699134.html
ЕС не установил сроков для использования российских активов, заявил Макрон
ЕС не установил сроков для использования российских активов, заявил Макрон
БРЮССЕЛЬ, 19 дек – ПРАЙМ. Евросоюз после решения о кредите Киеву под гарантии бюджета ЕС, а не за счет активов РФ не установил никаких сроков для продолжения работы по использованию замороженных активов РФ в качестве основы для финансирования Украины, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. До этого французский лидер заявил, что ЕС продолжит работу над методами использования замороженных российских средств. "Надлежащих и официальных сроков для второго варианта нет, поскольку первый был уже согласован", - сказал Макрон по итогам саммита ЕС. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
