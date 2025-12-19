https://1prime.ru/20251219/makron-865699134.html

ЕС не установил сроков для использования российских активов, заявил Макрон

ЕС не установил сроков для использования российских активов, заявил Макрон - 19.12.2025, ПРАЙМ

ЕС не установил сроков для использования российских активов, заявил Макрон

Евросоюз после решения о кредите Киеву под гарантии бюджета ЕС, а не за счет активов РФ не установил никаких сроков для продолжения работы по использованию... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T08:32+0300

2025-12-19T08:32+0300

2025-12-19T08:32+0300

экономика

финансы

россия

рф

украина

киев

эммануэль макрон

ес

евросовет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322428_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_91c2e7e63396b141d461dfded373b5f9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 дек – ПРАЙМ. Евросоюз после решения о кредите Киеву под гарантии бюджета ЕС, а не за счет активов РФ не установил никаких сроков для продолжения работы по использованию замороженных активов РФ в качестве основы для финансирования Украины, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. До этого французский лидер заявил, что ЕС продолжит работу над методами использования замороженных российских средств. "Надлежащих и официальных сроков для второго варианта нет, поскольку первый был уже согласован", - сказал Макрон по итогам саммита ЕС. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.

https://1prime.ru/20251219/makron--865698736.html

рф

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, украина, киев, эммануэль макрон, ес, евросовет