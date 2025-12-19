Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина назвала майнинг одним из факторов крепкого курса рубля - 19.12.2025
Набиуллина назвала майнинг одним из факторов крепкого курса рубля
Набиуллина назвала майнинг одним из факторов крепкого курса рубля - 19.12.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала майнинг одним из факторов крепкого курса рубля
Майнинг криптовалют является одним из факторов крепкого курса рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют является одним из факторов крепкого курса рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается майнинга, наверное, оценить количественно его влияние сейчас затруднительно, потому что значительная часть майнинга все равно находится в серой зоне. Но в любом случае этот майнинг появился не в этом году. То есть нельзя укрепление курса связать именно с тем, что он как-то резко вырос. Он и существовал. Наверное, какое-то увеличение есть. Тем не менее майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля", - сказала она в ходе пресс-конференции.
18:24 19.12.2025
 
Набиуллина назвала майнинг одним из факторов крепкого курса рубля

Глава ЦБ Набиуллина назвала майнинг криптовалют одним из факторов крепкого курса рубля

© РИА Новости . Евгений Биятов
 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют является одним из факторов крепкого курса рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается майнинга, наверное, оценить количественно его влияние сейчас затруднительно, потому что значительная часть майнинга все равно находится в серой зоне. Но в любом случае этот майнинг появился не в этом году. То есть нельзя укрепление курса связать именно с тем, что он как-то резко вырос. Он и существовал. Наверное, какое-то увеличение есть. Тем не менее майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Рубль, биткоин, золото и майнинг: движение вперед
17 декабря, 09:31
17 декабря, 09:31
 
