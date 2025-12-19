https://1prime.ru/20251219/med--865701381.html
Медь дорожает в пятницу утром
2025-12-19T09:50+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу утром, по итогам всей недели котировки металла также могут показать положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.45 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал - на 0,98%, до 5,491 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь выросла в цене примерно на 2,25%. Рост котировок наблюдался на протяжении всех дней недели, кроме вторника, в тот день отмечено снижение на 0,98%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца повысилась на 0,35%, до 11 778 долларов, алюминия - на 0,36%, до 2 916 долларов, стоимость цинка - снизилась на 0,31%, до 3 064 доллара.
