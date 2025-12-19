https://1prime.ru/20251219/med--865701381.html

Медь дорожает в пятницу утром

Медь дорожает в пятницу утром - 19.12.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает в пятницу утром

Стоимость меди растет в пятницу утром, по итогам всей недели котировки металла также могут показать положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T09:50+0300

2025-12-19T09:50+0300

2025-12-19T09:50+0300

экономика

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу утром, по итогам всей недели котировки металла также могут показать положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.45 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал - на 0,98%, до 5,491 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь выросла в цене примерно на 2,25%. Рост котировок наблюдался на протяжении всех дней недели, кроме вторника, в тот день отмечено снижение на 0,98%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца повысилась на 0,35%, до 11 778 долларов, алюминия - на 0,36%, до 2 916 долларов, стоимость цинка - снизилась на 0,31%, до 3 064 доллара.

https://1prime.ru/20251215/med-865562338.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex