Мировое производство рафинированной меди выросло на 4,4 процента

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди за январь-октябрь текущего года выросло на 4,4% в годовом выражении - до 23,734 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди выросло примерно на 4,4% за первые десять месяцев 2025 года, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руды) выросло на 4%, а вторичное производство (из лома) – на 5,6%", - сказано в сообщении. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за десять месяцев составило 23,734 миллиона тонн против 22,766 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года. Глобальное видимое потребление рафинированной меди за отчетный период выросло примерно на 5,5% - до 23,612 миллиона тонн против 22,505 миллиона тонн годом ранее. Таким образом, рынок "красного металла" по итогам января-октября демонстрирует профицит в размере около 122 тысяч тонн, следует из данных таблицы. При этом мировая добыча меди, по предварительным данным, увеличилась примерно на 1,9% - до 19,137 миллиона тонн. Средний уровень загрузки мощностей по переработке меди в мире снизился до 81% с 84,2% годом ранее, а мощностей по добыче – до 78,5% с 80,2%. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).
