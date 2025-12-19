https://1prime.ru/20251219/meloni--865715931.html

Мелони стала убийцей проекта по изъятию кредитов России, пишут СМИ

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Италия и Франция сыграли важную роль в обсуждении плана об использовании замороженных российских активов под кредит Украине, итальянский премьер Джорджа Мелони стала "убийцей" проекта, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон и Мелони выразили обеспокоенность в связи с перспективой того, что их национальные парламенты согласятся на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия, чтобы разделить риск потенциального погашения кредита. Как отмечается, то, что они выступили против, "изменило настроение" на переговорах. "Мелони была убийцей", - приводит издание слова дипломата ЕС, добавив, что Макрон по большей части молчал. В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.

