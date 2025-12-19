Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД заявили о чрезвычайной экономической ситуации в ЕС - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/mid-865693708.html
В МИД заявили о чрезвычайной экономической ситуации в ЕС
В МИД заявили о чрезвычайной экономической ситуации в ЕС - 19.12.2025, ПРАЙМ
В МИД заявили о чрезвычайной экономической ситуации в ЕС
Чрезвычайная экономическая ситуация наблюдается в ЕС, что является следствием антироссийской санкционной политики, заявил директор департамента европейских... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T00:53+0300
2025-12-19T00:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
ес
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865693708.jpg?1766094792
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чрезвычайная экономическая ситуация наблюдается в ЕС, что является следствием антироссийской санкционной политики, заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников. "Чрезвычайная экономическая ситуация в ЕС действительно наблюдается. Однако она стала следствием антироссийской санкционной политики, которая негативно отразилась в первую очередь на экономической и социальной сферах стран-членов ЕС, подорвала энергетическую безопасность и привела к деиндустриализации, а также массированного вливания средств на поддержку коррумпированного киевского режима", - сказал он в интервью газете "Известия".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, ес, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕС, МИД РФ, МИД
00:53 19.12.2025
 
В МИД заявили о чрезвычайной экономической ситуации в ЕС

Масленников: чрезвычайная экономическая ситуация наблюдается в ЕС

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чрезвычайная экономическая ситуация наблюдается в ЕС, что является следствием антироссийской санкционной политики, заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников.
"Чрезвычайная экономическая ситуация в ЕС действительно наблюдается. Однако она стала следствием антироссийской санкционной политики, которая негативно отразилась в первую очередь на экономической и социальной сферах стран-членов ЕС, подорвала энергетическую безопасность и привела к деиндустриализации, а также массированного вливания средств на поддержку коррумпированного киевского режима", - сказал он в интервью газете "Известия".
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЕСМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала