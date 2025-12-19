https://1prime.ru/20251219/mid-865693708.html

В МИД заявили о чрезвычайной экономической ситуации в ЕС

2025-12-19T00:53+0300

экономика

россия

мировая экономика

ес

мид рф

мид

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чрезвычайная экономическая ситуация наблюдается в ЕС, что является следствием антироссийской санкционной политики, заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников. "Чрезвычайная экономическая ситуация в ЕС действительно наблюдается. Однако она стала следствием антироссийской санкционной политики, которая негативно отразилась в первую очередь на экономической и социальной сферах стран-членов ЕС, подорвала энергетическую безопасность и привела к деиндустриализации, а также массированного вливания средств на поддержку коррумпированного киевского режима", - сказал он в интервью газете "Известия".

2025

россия, мировая экономика, ес, мид рф, мид