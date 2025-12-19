https://1prime.ru/20251219/mid-865693708.html
В МИД заявили о чрезвычайной экономической ситуации в ЕС
В МИД заявили о чрезвычайной экономической ситуации в ЕС - 19.12.2025, ПРАЙМ
В МИД заявили о чрезвычайной экономической ситуации в ЕС
Чрезвычайная экономическая ситуация наблюдается в ЕС, что является следствием антироссийской санкционной политики, заявил директор департамента европейских... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T00:53+0300
2025-12-19T00:53+0300
2025-12-19T00:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
ес
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865693708.jpg?1766094792
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чрезвычайная экономическая ситуация наблюдается в ЕС, что является следствием антироссийской санкционной политики, заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников.
"Чрезвычайная экономическая ситуация в ЕС действительно наблюдается. Однако она стала следствием антироссийской санкционной политики, которая негативно отразилась в первую очередь на экономической и социальной сферах стран-членов ЕС, подорвала энергетическую безопасность и привела к деиндустриализации, а также массированного вливания средств на поддержку коррумпированного киевского режима", - сказал он в интервью газете "Известия".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, ес, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕС, МИД РФ, МИД
В МИД заявили о чрезвычайной экономической ситуации в ЕС
Масленников: чрезвычайная экономическая ситуация наблюдается в ЕС
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чрезвычайная экономическая ситуация наблюдается в ЕС, что является следствием антироссийской санкционной политики, заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников.
"Чрезвычайная экономическая ситуация в ЕС действительно наблюдается. Однако она стала следствием антироссийской санкционной политики, которая негативно отразилась в первую очередь на экономической и социальной сферах стран-членов ЕС, подорвала энергетическую безопасность и привела к деиндустриализации, а также массированного вливания средств на поддержку коррумпированного киевского режима", - сказал он в интервью газете "Известия".