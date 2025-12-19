https://1prime.ru/20251219/minekonomrazvitiya-865719124.html

В МЭР оценили решение ЦБ о снижении ключевой ставки

В МЭР оценили решение ЦБ о снижении ключевой ставки

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, пространство для их существенного смягчения по-прежнему остаётся, прокомментировал решение совета директоров ЦБ директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России Лев Денисов. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. "Денежно-кредитные условия остаются жесткими. Исходим из того, что снижение ставки должно соответствовать темпам замедления инфляции и уровню экономической активности. Остаётся по-прежнему пространство для существенного смягчения денежно-кредитной политики", - сказал Денисов, которого цитирует пресс-служба министерства. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что замедление темпов роста экономики в текущем году - это осознанные действия со стороны правительства и ЦБ. Они направлены на снижение инфляции. По его словам, инфляция по итогам 2025 года составит 5,7-5,8%, а рост ВВП - 1%. Позже он допустил, что инфляция по итогам года может оказаться на уровне 5,6%. Регулятор в сообщении по итогам заседания совета директоров заявил, что по итогам 2025 года инфляция ожидается ниже 6%.

