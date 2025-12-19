Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг подписал контракты на 60 импортозамещенных МС-21 и SJ-100 - 19.12.2025
Минпромторг подписал контракты на 60 импортозамещенных МС-21 и SJ-100
2025-12-19T18:48+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Контракты подписаны на поставку 60 импортозамещенных самолетов МС-21 и SJ-100, с рядом авиакомпаний подписаны предварительные соглашения, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "В настоящее время законтрактовано 18 самолетов МС-21 и 42 SJ-100, с рядом авиакомпаний подписаны предварительные соглашения", — говорится в сообщении ведомства. Крупным заказчиком самолетов МС-21 является группа "Аэрофлот", рассчитывая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Всего в РФ в период с 2024 по 2030 год перевозчики должны получить 990 гражданских самолетов с учетом успешной программы импортозамещения. Из них 142 единицы SSJ-New, 270 единиц МС-21-310, 51 единица Ил-114-300, 113 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300, 105 единиц ТВРС-44 "Ладога", 158 единиц "Освей" и 139 единиц "Байкал". Президент России Владимир Путин ранее в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что России совершенно точно нужны отечественные самолеты.
18:48 19.12.2025
 
Минпромторг подписал контракты на 60 импортозамещенных МС-21 и SJ-100

Самолет МС-21
Самолет МС-21. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Контракты подписаны на поставку 60 импортозамещенных самолетов МС-21 и SJ-100, с рядом авиакомпаний подписаны предварительные соглашения, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"В настоящее время законтрактовано 18 самолетов МС-21 и 42 SJ-100, с рядом авиакомпаний подписаны предварительные соглашения", — говорится в сообщении ведомства.
Крупным заказчиком самолетов МС-21 является группа "Аэрофлот", рассчитывая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
Всего в РФ в период с 2024 по 2030 год перевозчики должны получить 990 гражданских самолетов с учетом успешной программы импортозамещения. Из них 142 единицы SSJ-New, 270 единиц МС-21-310, 51 единица Ил-114-300, 113 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300, 105 единиц ТВРС-44 "Ладога", 158 единиц "Освей" и 139 единиц "Байкал".
Президент России Владимир Путин ранее в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что России совершенно точно нужны отечественные самолеты.
Полностью импортозамещеный самолет Superjet
ОАК рассчитывает на выпуск в Индии компонентов и агрегатов самолета SJ-100
4 декабря, 17:15
 
