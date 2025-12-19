Минпромторг рассказал о строительстве индустриального парка в Душанбе
Минпромторг рассказал о строительстве российско-таджикистанского индустриального парка
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Проект создания российско-таджикистанского индустриального парка в Душанбе реализуется согласно ранее определенному плану, активизирована работа по определению и привлечению отечественных предприятий к локализации своих производств на территории будущего парка, рассказали в Минпромторге РФ.
"Проект создания российско-таджикистанского индустриального парка в городе Душанбе проходит в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт"… По состоянию на декабрь текущего года активизирована работа по определению и привлечению отечественных предприятий к локализации своих производств на территории будущего индустриального парка… Учитывая двусторонний межстрановой характер реализации и соответствующую процедурную специфику проект реализуется согласно ранее определенному плану", — рассказали в ведомстве.
В Минпромторге РФ добавили, что, помимо ведомства, за проект ответственна госкорпорация развития "ВЭБ.РФ". Работа по созданию совместного индустриального парка на территории ГУП "Коргохи Машинасози" в Душанбе ведется по указанию президента РФ Владимира Путина.
"По итогам предоставления таджикистанской стороной документации об отсутствии обременений в отношении определенных для модернизации двух корпусов, о проведении оценки указанных корпусов, а также о ратификации межправительственного и инвестиционного соглашений планируется заключить соглашение о создании совместного предприятия по проекту и начать процедуру передачи таджикистанской стороной совместному предприятию двух корпусов с последующей государственной регистрацией прав собственности и безвозмездного пользования", — пояснили в Минпромторге РФ.