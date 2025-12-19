Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал о строительстве индустриального парка в Душанбе - 19.12.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о строительстве индустриального парка в Душанбе
2025-12-19T20:55+0300
2025-12-19T20:55+0300
экономика
бизнес
россия
рф
душанбе
владимир путин
минпромторг
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Проект создания российско-таджикистанского индустриального парка в Душанбе реализуется согласно ранее определенному плану, активизирована работа по определению и привлечению отечественных предприятий к локализации своих производств на территории будущего парка, рассказали в Минпромторге РФ. "Проект создания российско-таджикистанского индустриального парка в городе Душанбе проходит в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт"… По состоянию на декабрь текущего года активизирована работа по определению и привлечению отечественных предприятий к локализации своих производств на территории будущего индустриального парка… Учитывая двусторонний межстрановой характер реализации и соответствующую процедурную специфику проект реализуется согласно ранее определенному плану", — рассказали в ведомстве. В Минпромторге РФ добавили, что, помимо ведомства, за проект ответственна госкорпорация развития "ВЭБ.РФ". Работа по созданию совместного индустриального парка на территории ГУП "Коргохи Машинасози" в Душанбе ведется по указанию президента РФ Владимира Путина. "По итогам предоставления таджикистанской стороной документации об отсутствии обременений в отношении определенных для модернизации двух корпусов, о проведении оценки указанных корпусов, а также о ратификации межправительственного и инвестиционного соглашений планируется заключить соглашение о создании совместного предприятия по проекту и начать процедуру передачи таджикистанской стороной совместному предприятию двух корпусов с последующей государственной регистрацией прав собственности и безвозмездного пользования", — пояснили в Минпромторге РФ.
бизнес, россия, рф, душанбе, владимир путин, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Душанбе, Владимир Путин, Минпромторг
20:55 19.12.2025
 
Минпромторг рассказал о строительстве индустриального парка в Душанбе

Минпромторг рассказал о строительстве российско-таджикистанского индустриального парка

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Проект создания российско-таджикистанского индустриального парка в Душанбе реализуется согласно ранее определенному плану, активизирована работа по определению и привлечению отечественных предприятий к локализации своих производств на территории будущего парка, рассказали в Минпромторге РФ.
"Проект создания российско-таджикистанского индустриального парка в городе Душанбе проходит в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт"… По состоянию на декабрь текущего года активизирована работа по определению и привлечению отечественных предприятий к локализации своих производств на территории будущего индустриального парка… Учитывая двусторонний межстрановой характер реализации и соответствующую процедурную специфику проект реализуется согласно ранее определенному плану", — рассказали в ведомстве.
В Минпромторге РФ добавили, что, помимо ведомства, за проект ответственна госкорпорация развития "ВЭБ.РФ". Работа по созданию совместного индустриального парка на территории ГУП "Коргохи Машинасози" в Душанбе ведется по указанию президента РФ Владимира Путина.
"По итогам предоставления таджикистанской стороной документации об отсутствии обременений в отношении определенных для модернизации двух корпусов, о проведении оценки указанных корпусов, а также о ратификации межправительственного и инвестиционного соглашений планируется заключить соглашение о создании совместного предприятия по проекту и начать процедуру передачи таджикистанской стороной совместному предприятию двух корпусов с последующей государственной регистрацией прав собственности и безвозмездного пользования", — пояснили в Минпромторге РФ.
 
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ Душанбе Владимир Путин Минпромторг
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
