Минпромторг рассказал о строительстве индустриального парка в Душанбе

Минпромторг рассказал о строительстве индустриального парка в Душанбе

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Проект создания российско-таджикистанского индустриального парка в Душанбе реализуется согласно ранее определенному плану, активизирована работа по определению и привлечению отечественных предприятий к локализации своих производств на территории будущего парка, рассказали в Минпромторге РФ. "Проект создания российско-таджикистанского индустриального парка в городе Душанбе проходит в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт"… По состоянию на декабрь текущего года активизирована работа по определению и привлечению отечественных предприятий к локализации своих производств на территории будущего индустриального парка… Учитывая двусторонний межстрановой характер реализации и соответствующую процедурную специфику проект реализуется согласно ранее определенному плану", — рассказали в ведомстве. В Минпромторге РФ добавили, что, помимо ведомства, за проект ответственна госкорпорация развития "ВЭБ.РФ". Работа по созданию совместного индустриального парка на территории ГУП "Коргохи Машинасози" в Душанбе ведется по указанию президента РФ Владимира Путина. "По итогам предоставления таджикистанской стороной документации об отсутствии обременений в отношении определенных для модернизации двух корпусов, о проведении оценки указанных корпусов, а также о ратификации межправительственного и инвестиционного соглашений планируется заключить соглашение о создании совместного предприятия по проекту и начать процедуру передачи таджикистанской стороной совместному предприятию двух корпусов с последующей государственной регистрацией прав собственности и безвозмездного пользования", — пояснили в Минпромторге РФ.

