Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций незначительно растет днем в пятницу - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/mosbirzha-865720735.html
Российский рынок акций незначительно растет днем в пятницу
Российский рынок акций незначительно растет днем в пятницу - 19.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно растет днем в пятницу
Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в пятницу после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%, следует из... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T15:42+0300
2025-12-19T15:42+0300
экономика
рынок
торги
финансы
рф
бельгия
дальний восток
александр бахтин
мосбиржа
русгидро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в пятницу после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.30 мск рос на 0,1%, до 2 755,83 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,4%, до 60,07 доллара за баррель. "Утром бенчмарк уверенно рос на фоне позитива с саммита ЕС, где Бельгия заблокировала планы конфискации российских активов…. Но после объявления решения ЦБ настроение изменилось - рынок растерял весь утренний прирост", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Ключевым событием дня стало решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых. Регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились, хотя инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли, а кредитная активность остается высокой. Банк России подчеркнул, что будет поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели, что означает продолжительный период такой политики", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". Индекс Мосбиржи отреагировал снижением, многие участники рынка ожидали снижения ставки на 1 п.п. на фоне нехарактерного замедления инфляции в декабре, отметил эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Русгидро" (+5,33%), "Мосэнерго" (+3,74%), "Газпрнефти" (+2,73%), "М.видео" (+2,05%) и "Россетей Центра и Приволжья" (+1,36%). "Акции "Русгидро" прибавляют … после того, как вчера представители компании сообщили, что прирост выручки "Русгидро" от продажи электроэнергии в результате ускоренного внедрения рыночного ценообразования на выработку гидроэлектростанций на Дальнем Востоке с 2026 по 2030 года может составить 145 миллиардов рублей", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". В лидерах снижения - бумаги "ПИКа" (-3,85%), "Самолета" (-3,46%), АФК "Система" (-2,61%), "Мечела" (префы снижаются на 2,17%, обыкновенные - на 2,03%). ПРОГНОЗЫ "На горизонте года достижимы значения 3300–3500 пунктов по индексу Мосбиржи, а в случае качественного прорыва в геополитике - выше 4000 пунктов", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал". "Текущая ситуация выглядит так: рынок получил то, что ожидал, но без "вишенки на торте" в виде более агрессивного снижения ставки. Тем не менее продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики и позитивные макропоказатели создают базу для движения вверх. Снятие риска конфискации активов в ЕС - тоже неплохое подспорье. Вопрос лишь в том, хватит ли этого топлива до конца года для устойчивого закрепления выше 2800 пунктов", - заключил Силаев.
https://1prime.ru/20251219/dollar-865703550.html
рф
бельгия
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, финансы, рф, бельгия, дальний восток, александр бахтин, мосбиржа, русгидро, ес
Экономика, Рынок, Торги, Финансы, РФ, БЕЛЬГИЯ, Дальний Восток, Александр Бахтин, Мосбиржа, Русгидро, ЕС
15:42 19.12.2025
 
Российский рынок акций незначительно растет днем в пятницу

Российский рынок акций растет после решения ЦБ снизить ключевую ставку

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в пятницу после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.30 мск рос на 0,1%, до 2 755,83 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,4%, до 60,07 доллара за баррель.
"Утром бенчмарк уверенно рос на фоне позитива с саммита ЕС, где Бельгия заблокировала планы конфискации российских активов…. Но после объявления решения ЦБ настроение изменилось - рынок растерял весь утренний прирост", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Ключевым событием дня стало решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых. Регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились, хотя инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли, а кредитная активность остается высокой. Банк России подчеркнул, что будет поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели, что означает продолжительный период такой политики", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер".
Индекс Мосбиржи отреагировал снижением, многие участники рынка ожидали снижения ставки на 1 п.п. на фоне нехарактерного замедления инфляции в декабре, отметил эксперт.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "Русгидро" (+5,33%), "Мосэнерго" (+3,74%), "Газпрнефти" (+2,73%), "М.видео" (+2,05%) и "Россетей Центра и Приволжья" (+1,36%).
"Акции "Русгидро" прибавляют … после того, как вчера представители компании сообщили, что прирост выручки "Русгидро" от продажи электроэнергии в результате ускоренного внедрения рыночного ценообразования на выработку гидроэлектростанций на Дальнем Востоке с 2026 по 2030 года может составить 145 миллиардов рублей", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам".
В лидерах снижения - бумаги "ПИКа" (-3,85%), "Самолета" (-3,46%), АФК "Система" (-2,61%), "Мечела" (префы снижаются на 2,17%, обыкновенные - на 2,03%).
ПРОГНОЗЫ
"На горизонте года достижимы значения 3300–3500 пунктов по индексу Мосбиржи, а в случае качественного прорыва в геополитике - выше 4000 пунктов", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал".
"Текущая ситуация выглядит так: рынок получил то, что ожидал, но без "вишенки на торте" в виде более агрессивного снижения ставки. Тем не менее продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики и позитивные макропоказатели создают базу для движения вверх. Снятие риска конфискации активов в ЕС - тоже неплохое подспорье. Вопрос лишь в том, хватит ли этого топлива до конца года для устойчивого закрепления выше 2800 пунктов", - заключил Силаев.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Внебиржевой курс доллара превысил 81 рубль
10:39
 
ЭкономикаРынокТоргиФинансыРФБЕЛЬГИЯДальний ВостокАлександр БахтинМосбиржаРусгидроЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала