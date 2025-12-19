Российский рынок акций незначительно растет днем в пятницу
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в пятницу после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.30 мск рос на 0,1%, до 2 755,83 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,4%, до 60,07 доллара за баррель.
"Утром бенчмарк уверенно рос на фоне позитива с саммита ЕС, где Бельгия заблокировала планы конфискации российских активов…. Но после объявления решения ЦБ настроение изменилось - рынок растерял весь утренний прирост", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Ключевым событием дня стало решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых. Регулятор отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились, хотя инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли, а кредитная активность остается высокой. Банк России подчеркнул, что будет поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели, что означает продолжительный период такой политики", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер".
Индекс Мосбиржи отреагировал снижением, многие участники рынка ожидали снижения ставки на 1 п.п. на фоне нехарактерного замедления инфляции в декабре, отметил эксперт.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
"Акции "Русгидро" прибавляют … после того, как вчера представители компании сообщили, что прирост выручки "Русгидро" от продажи электроэнергии в результате ускоренного внедрения рыночного ценообразования на выработку гидроэлектростанций на Дальнем Востоке с 2026 по 2030 года может составить 145 миллиардов рублей", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам".
В лидерах снижения - бумаги "ПИКа" (-3,85%), "Самолета" (-3,46%), АФК "Система" (-2,61%), "Мечела" (префы снижаются на 2,17%, обыкновенные - на 2,03%).
ПРОГНОЗЫ
"На горизонте года достижимы значения 3300–3500 пунктов по индексу Мосбиржи, а в случае качественного прорыва в геополитике - выше 4000 пунктов", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал".
"Текущая ситуация выглядит так: рынок получил то, что ожидал, но без "вишенки на торте" в виде более агрессивного снижения ставки. Тем не менее продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики и позитивные макропоказатели создают базу для движения вверх. Снятие риска конфискации активов в ЕС - тоже неплохое подспорье. Вопрос лишь в том, хватит ли этого топлива до конца года для устойчивого закрепления выше 2800 пунктов", - заключил Силаев.