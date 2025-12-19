Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/mosbirzha-865731429.html
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением - 19.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы в минусе на фоне ожиданий частью участников рынка более сильного снижения ключевой ставки ЦБ... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T19:41+0300
2025-12-19T19:41+0300
экономика
рынок
торги
рф
елена кожухова
мосбиржа
ртс
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы в минусе на фоне ожиданий частью участников рынка более сильного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,36%, до 2 743,09 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,22%, до 1 070,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,24%, до 1 118,85 пункта. За неделю основной индекс вырос на 0,13%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,59%, РТС – на 1,1%. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.25 мск дорожал на 0,53%, до 60,14 доллара за баррель. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. "Индекс Мосбиржи начал день позитивно и в моменте превысил 2790 пунктов. Но к концу дня инвесторы перешли к фиксации прибыли. Мог сыграть как фактор пятницы, особенно актуальный в периоды геополитической неопределенности, так и частично не оправдавшиеся ожидания от итогов заседания ЦБ. Регулятор опустил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16%. Это был самый ожидаемый вариант, но часть рынка успела заложить более уверенный шаг, опираясь на опережающие прогноз регулятора темпы снижения инфляции", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Тем не менее снижение "ключа" - априори плюс для акций, и на горизонте 2026 года снижение ставок станет одним из главных факторов позитивной переоценки бумаг, добавил он. "Теперь на первый план снова выходят новости по процессу мирного урегулирования, которые еще могут привести к существенным движениям на рынке акций до конца года. Вероятность усиления санкционного давления сохраняется", - отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая". Негативным фактором для нефтяных компаний выступает снижение цен на нефть, которое ускорилось с конца прошлой недели, однако такое развитие событий укладывается в ожидания участников рынка, добавил он. В лидерах роста акции "Русгидро" (+5,72%), "Мосэнерго" (+3,89%), "Газпром нефти" (+2,03%), "Россетей Центра и Приволжья" (+1,73%) и "Камаза" (+1,06%). В лидерах снижения - акции ПИКа (-4,38%), "Самолета" (-3,98%), АФК "Система" (-3,17%), "Мечела" (-2,75%) и ДВМП (-2,62%). На следующей неделе собрания акционеров об утверждении дивидендов за 9 месяцев проведут "Роснефть", "Татнефть", "Озон фармацевтика", "Евротранс" и "Т-Технологии", напомнил Алексеев. "Монетарные условия, однако, все же постепенно смягчаются, что само по себе можно считать за обнадеживающий сигнал. При позитивных геополитических сдвигах индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет готов возобновить курс на максимум августа 3014 пунктов, а при негативных сигналах может проверить на прочность среднесрочный восходящий тренд и стремиться к поддержке 2615 пунктов", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В последнюю полноценную торговую неделю активность участников торгов может быть невысокой из-за приближающихся праздников, обороты могут падать. Тем не менее при выраженном геополитическом позитиве организовать поход к 2800 пунктам по индексу Мосбиржи еще вполне реально. Ожидания на 22 декабря – 2700-2800 пунктов", - прогнозирует Шепелев.
https://1prime.ru/20251219/yuan-865730701.html
https://1prime.ru/20251219/mayning-865728658.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, елена кожухова, мосбиржа, ртс, банк россия
Экономика, Рынок, Торги, РФ, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, банк Россия
19:41 19.12.2025
 
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением

Мосбиржа: рынок акций закрылся в минусе на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы в минусе на фоне ожиданий частью участников рынка более сильного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,36%, до 2 743,09 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,22%, до 1 070,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,24%, до 1 118,85 пункта.
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Курс юаня к рублю снизился в пятницу на Московской бирже
19:19
За неделю основной индекс вырос на 0,13%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,59%, РТС – на 1,1%.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.25 мск дорожал на 0,53%, до 60,14 доллара за баррель.
Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
"Индекс Мосбиржи начал день позитивно и в моменте превысил 2790 пунктов. Но к концу дня инвесторы перешли к фиксации прибыли. Мог сыграть как фактор пятницы, особенно актуальный в периоды геополитической неопределенности, так и частично не оправдавшиеся ожидания от итогов заседания ЦБ. Регулятор опустил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16%. Это был самый ожидаемый вариант, но часть рынка успела заложить более уверенный шаг, опираясь на опережающие прогноз регулятора темпы снижения инфляции", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Тем не менее снижение "ключа" - априори плюс для акций, и на горизонте 2026 года снижение ставок станет одним из главных факторов позитивной переоценки бумаг, добавил он.
"Теперь на первый план снова выходят новости по процессу мирного урегулирования, которые еще могут привести к существенным движениям на рынке акций до конца года. Вероятность усиления санкционного давления сохраняется", - отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая".
Негативным фактором для нефтяных компаний выступает снижение цен на нефть, которое ускорилось с конца прошлой недели, однако такое развитие событий укладывается в ожидания участников рынка, добавил он.
В лидерах роста акции "Русгидро" (+5,72%), "Мосэнерго" (+3,89%), "Газпром нефти" (+2,03%), "Россетей Центра и Приволжья" (+1,73%) и "Камаза" (+1,06%).
В лидерах снижения - акции ПИКа (-4,38%), "Самолета" (-3,98%), АФК "Система" (-3,17%), "Мечела" (-2,75%) и ДВМП (-2,62%).
На следующей неделе собрания акционеров об утверждении дивидендов за 9 месяцев проведут "Роснефть", "Татнефть", "Озон фармацевтика", "Евротранс" и "Т-Технологии", напомнил Алексеев.
"Монетарные условия, однако, все же постепенно смягчаются, что само по себе можно считать за обнадеживающий сигнал. При позитивных геополитических сдвигах индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет готов возобновить курс на максимум августа 3014 пунктов, а при негативных сигналах может проверить на прочность среднесрочный восходящий тренд и стремиться к поддержке 2615 пунктов", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В последнюю полноценную торговую неделю активность участников торгов может быть невысокой из-за приближающихся праздников, обороты могут падать. Тем не менее при выраженном геополитическом позитиве организовать поход к 2800 пунктам по индексу Мосбиржи еще вполне реально. Ожидания на 22 декабря – 2700-2800 пунктов", - прогнозирует Шепелев.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Набиуллина назвала майнинг одним из факторов крепкого курса рубля
18:24
 
ЭкономикаРынокТоргиРФЕлена КожуховаМосбиржаРТСбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала