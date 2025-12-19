Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением
Мосбиржа: рынок акций закрылся в минусе на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы в минусе на фоне ожиданий частью участников рынка более сильного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
За неделю основной индекс вырос на 0,13%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,59%, РТС – на 1,1%.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.25 мск дорожал на 0,53%, до 60,14 доллара за баррель.
Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
"Индекс Мосбиржи начал день позитивно и в моменте превысил 2790 пунктов. Но к концу дня инвесторы перешли к фиксации прибыли. Мог сыграть как фактор пятницы, особенно актуальный в периоды геополитической неопределенности, так и частично не оправдавшиеся ожидания от итогов заседания ЦБ. Регулятор опустил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16%. Это был самый ожидаемый вариант, но часть рынка успела заложить более уверенный шаг, опираясь на опережающие прогноз регулятора темпы снижения инфляции", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Тем не менее снижение "ключа" - априори плюс для акций, и на горизонте 2026 года снижение ставок станет одним из главных факторов позитивной переоценки бумаг, добавил он.
"Теперь на первый план снова выходят новости по процессу мирного урегулирования, которые еще могут привести к существенным движениям на рынке акций до конца года. Вероятность усиления санкционного давления сохраняется", - отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая".
Негативным фактором для нефтяных компаний выступает снижение цен на нефть, которое ускорилось с конца прошлой недели, однако такое развитие событий укладывается в ожидания участников рынка, добавил он.
В лидерах роста акции "Русгидро" (+5,72%), "Мосэнерго" (+3,89%), "Газпром нефти" (+2,03%), "Россетей Центра и Приволжья" (+1,73%) и "Камаза" (+1,06%).
В лидерах снижения - акции ПИКа (-4,38%), "Самолета" (-3,98%), АФК "Система" (-3,17%), "Мечела" (-2,75%) и ДВМП (-2,62%).
"Монетарные условия, однако, все же постепенно смягчаются, что само по себе можно считать за обнадеживающий сигнал. При позитивных геополитических сдвигах индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет готов возобновить курс на максимум августа 3014 пунктов, а при негативных сигналах может проверить на прочность среднесрочный восходящий тренд и стремиться к поддержке 2615 пунктов", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В последнюю полноценную торговую неделю активность участников торгов может быть невысокой из-за приближающихся праздников, обороты могут падать. Тем не менее при выраженном геополитическом позитиве организовать поход к 2800 пунктам по индексу Мосбиржи еще вполне реально. Ожидания на 22 декабря – 2700-2800 пунктов", - прогнозирует Шепелев.