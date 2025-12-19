Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники рассылают россиянам фейковые письма о дивидендах - 19.12.2025
04:06 19.12.2025
 
Мошенники рассылают россиянам фейковые письма о дивидендах

Angara Security: мошенники рассылают россиянам фейковые письма о дивидендах

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам в преддверии Нового года фейковые письма о дивидендах от несуществующих государственных фондов и компаний, рассказали РИА Новости в Angara Security.
"Накануне Нового года в России резко активизировались мошенники, обещающие гражданам праздничные бонусы и ежемесячные выплаты в сотни тысяч рублей от имени несуществующих государственных фондов и компаний. Эксперты отдела защиты бренда Angara MTDR зафиксировали всплеск фишинговых атак с использованием социальной и новогодней тематик", - сказали в компании.
Мошенники используют несколько инфоповодов для привлечения жертв. Это якобы создание "Государственного фонда доходов от экспорта нефти и газа", организация выплат от имени инвестиционной компании газовой корпорации через фиктивную платформу "ГазИнвест" (Gazinvest), при этом приводятся и названия реальных структур. Также аферисты утверждают, что такие выплаты "прописаны в новой Конституции России" и действуют с 1 октября 2025 года.
Сообщения о "дивидендах" массово распространяются в соцсетях, мессенджерах, на поддельных сайтах СМИ.
Они убеждают пользователей, что россияне старше 1999 года рождения могут получить от 75 000 до 290 000 рублей ежемесячно. Злоумышленники предлагают "уточнить сумму" и "присоединиться к программе" - для этого нужно выбрать дату рождения и ввести персональные данные. Мошенники пытаются вызвать доверие через утверждения, что "дивиденды" недоступны тем, кто, к примеру, признан безработным.
"Летом 2025 года мы уже сообщали о росте фишинговых ресурсов, использующих тему социальных выплат. Сегодня мы наблюдаем новогодний всплеск активности: мошенники цинично используют ожидание чуда, чтобы завлечь граждан, преимущественно среднего и старшего возраста", - отметили эксперты. По их словам, цель аферы не только хищение денег, но и сбор персональных данных для получения кредитов на имя жертвы.
Эксперты напомнили россиянам о том, что достоверную информацию о социальных выплатах можно узнать на "Госуслугах" или в МФЦ. Они указывают, что не стоит вводить личные данные на сомнительных ресурсах, предлагающих участие в социальных программах, и рекомендуют проверять подлинность источников информации.
 
