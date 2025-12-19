https://1prime.ru/20251219/mvd-865699936.html
В МВД рассказали, как мошенники используют шантаж
2025-12-19T08:57+0300
мошенничество
финансы
общество
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_986f00ebf991e59520322991e2de37b2.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мошенники создают фишинговые ресурсы и под предлогом вины в преступлении и опубликования личной информации требуют с жертвы денежный выкуп, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники создают фишинговые ресурсы (например, клоны запрещённых сайтов). После сбора данных - как введённых жертвой, так и полученных из открытых источников - они формируют ложное обвинение (например, в просмотре нелегального контента) и, угрожая публикацией информации, требуют денежный выкуп", - говорится в сообщении. Также правоохранители показали пример одного из распространенных способов шантажа. На материалах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, что неизвестные под угрозой опубликования личных данных и использования их злоумышленниками для преступлений вымогают у потерпевшего деньги. Кроме того, для "оплаты" вымогатели дают жертве 3 часа. В ведомстве отмечают, что независимо от используемых легенд, вымогательство и угрозы распространения персональных данных - это уголовно наказуемые деяния, а любые попытки придать происходящему видимость "законного наказания" не меняют сути происходящего. "Цель одна - получить деньги", - заключили в МВД.
