https://1prime.ru/20251219/nabiullina--865725074.html
Набиуллина рассказала о трех сценариях по ключевой ставке
Набиуллина рассказала о трех сценариях по ключевой ставке - 19.12.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о трех сценариях по ключевой ставке
Банк России на своём заседании ранее в пятницу рассматривал три варианта решения: сохранение ключевой ставки неизменной и снижение на 0,5 процентного пункта или | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T17:14+0300
2025-12-19T17:14+0300
2025-12-19T17:21+0300
банк россии
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864651032_0:76:3185:1867_1920x0_80_0_0_283600da09172b2bf06ac0c1cc7fd6b0.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России на своём заседании ранее в пятницу рассматривал три варианта решения: сохранение ключевой ставки неизменной и снижение на 0,5 процентного пункта или на 1 процентный пункт, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Это традиционный вопрос. Мы рассматривали три варианта: вариант неизменности ставки, вариант снижения на полпроцентных пункта и вариант снижения на один процентный пункт", - сказала она.ЦБ в эту пятницу снизил ключевую ставку по итогам пятого заседания подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
https://1prime.ru/20251202/nabiullina-865135815.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864651032_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_18cb17b8aa980861d77eaae1927ba576.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
Набиуллина рассказала о трех сценариях по ключевой ставке
Набиуллина: ЦБ сегодня рассматривал три варианта решения по ключевой ставке
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России на своём заседании ранее в пятницу рассматривал три варианта решения: сохранение ключевой ставки неизменной и снижение на 0,5 процентного пункта или на 1 процентный пункт, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Это традиционный вопрос. Мы рассматривали три варианта: вариант неизменности ставки, вариант снижения на полпроцентных пункта и вариант снижения на один процентный пункт", - сказала она.
ЦБ в эту пятницу снизил ключевую ставку по итогам пятого заседания подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Набиуллина оценила долю рубля в расчетах за экспорт