Набиуллина рассказала о трех сценариях по ключевой ставке

Набиуллина рассказала о трех сценариях по ключевой ставке - 19.12.2025

Набиуллина рассказала о трех сценариях по ключевой ставке

Банк России на своём заседании ранее в пятницу рассматривал три варианта решения: сохранение ключевой ставки неизменной и снижение на 0,5 процентного пункта или | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T17:14+0300

2025-12-19T17:14+0300

2025-12-19T17:21+0300

банк россии

финансы

банки

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России на своём заседании ранее в пятницу рассматривал три варианта решения: сохранение ключевой ставки неизменной и снижение на 0,5 процентного пункта или на 1 процентный пункт, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Это традиционный вопрос. Мы рассматривали три варианта: вариант неизменности ставки, вариант снижения на полпроцентных пункта и вариант снижения на один процентный пункт", - сказала она.ЦБ в эту пятницу снизил ключевую ставку по итогам пятого заседания подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.

2025

