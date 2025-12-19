https://1prime.ru/20251219/nabiullina--865726367.html
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральному уровню ставки
Банк России перейдет к нейтральному уровню ключевой ставки в 2027 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России перейдет к нейтральному уровню ключевой ставки в 2027 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Вы знаете наш прогноз по ключевой ставке. Мы видим, что к нейтральному уровню мы перейдем в 2027 году", - сказала она.
