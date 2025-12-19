https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865724796.html
Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России
Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России - 19.12.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России
Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя по сравнению с октябрем несколько смягчились, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T17:13+0300
2025-12-19T17:13+0300
2025-12-19T17:13+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/78/830267804_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_afc0f9e2b572166f363d0f83b2432555.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя по сравнению с октябрем несколько смягчились, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Денежно-кредитные условия остаются жесткими, но по сравнению с октябрем несколько смягчились", - сказала она на пресс-конференции.
https://1prime.ru/20251202/nabiullina--865137295.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/78/830267804_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_48ce779b9af7e448c5bbc03d59f0cbd6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, эльвира набиуллина, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, банк Россия
Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России
Набиуллина: денежно-кредитные условия в России остаются жесткими