Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России

Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя по сравнению с октябрем несколько смягчились, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 19.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя по сравнению с октябрем несколько смягчились, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Денежно-кредитные условия остаются жесткими, но по сравнению с октябрем несколько смягчились", - сказала она на пресс-конференции.

