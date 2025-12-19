Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России - 19.12.2025
Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России
Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России
Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя по сравнению с октябрем несколько смягчились, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя по сравнению с октябрем несколько смягчились, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Денежно-кредитные условия остаются жесткими, но по сравнению с октябрем несколько смягчились", - сказала она на пресс-конференции.
17:13 19.12.2025
 
Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя по сравнению с октябрем несколько смягчились, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Денежно-кредитные условия остаются жесткими, но по сравнению с октябрем несколько смягчились", - сказала она на пресс-конференции.
