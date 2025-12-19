https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865725319.html
Набиуллина оценила решение по снижению ключевой ставки до 16 процентов
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в эту пятницу является взвешенным и осторожным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В этих условиях все-таки большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное - о снижении ставки на 0,5 процентного пункта", - сказала она на пресс-конференции.ЦБ в эту пятницу снизил ключевую ставку по итогам пятого заседания подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
