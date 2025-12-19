https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865725319.html

Набиуллина оценила решение по снижению ключевой ставки до 16 процентов

Набиуллина оценила решение по снижению ключевой ставки до 16 процентов - 19.12.2025, ПРАЙМ

Набиуллина оценила решение по снижению ключевой ставки до 16 процентов

Решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в эту пятницу является взвешенным и осторожным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T17:16+0300

2025-12-19T17:16+0300

2025-12-19T17:24+0300

банк россии

рф

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864530389_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_10852e3f49415f222c22c0a8de2a3804.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в эту пятницу является взвешенным и осторожным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В этих условиях все-таки большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное - о снижении ставки на 0,5 процентного пункта", - сказала она на пресс-конференции.ЦБ в эту пятницу снизил ключевую ставку по итогам пятого заседания подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.

https://1prime.ru/20251219/nabiullina--865725074.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, эльвира набиуллина