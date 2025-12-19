Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина оценила решение по снижению ключевой ставки до 16 процентов - 19.12.2025
Набиуллина оценила решение по снижению ключевой ставки до 16 процентов
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в эту пятницу является взвешенным и осторожным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В этих условиях все-таки большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное - о снижении ставки на 0,5 процентного пункта", - сказала она на пресс-конференции.ЦБ в эту пятницу снизил ключевую ставку по итогам пятого заседания подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Банк России, РФ, Эльвира Набиуллина
17:16 19.12.2025 (обновлено: 17:24 19.12.2025)
 
Набиуллина оценила решение по снижению ключевой ставки до 16 процентов

ЦБ: решение по снижению ключевой ставки до 16 процентов является взвешенным

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в эту пятницу является взвешенным и осторожным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В этих условиях все-таки большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное - о снижении ставки на 0,5 процентного пункта", - сказала она на пресс-конференции.
ЦБ в эту пятницу снизил ключевую ставку по итогам пятого заседания подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Банк РоссииРФЭльвира Набиуллина
 
 
Заголовок открываемого материала