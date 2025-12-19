Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала, от чего зависит смягчение денежно-кредитной политики - 19.12.2025
Набиуллина рассказала, от чего зависит смягчение денежно-кредитной политики
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Масштаб и скорость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет зависеть от снижения инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Масштаб и скорость дальнейшего смягчения политики будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказала она.
финансы, россия, банки, рф, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, Эльвира Набиуллина
17:17 19.12.2025
 
Набиуллина рассказала, от чего зависит смягчение денежно-кредитной политики

Набиуллина: смягчение денежно-кредитной политики ЦБ зависит от снижения инфляции

© РИА Новости . Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Масштаб и скорость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет зависеть от снижения инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Масштаб и скорость дальнейшего смягчения политики будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказала она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Набиуллина рассказала о трех сценариях по ключевой ставке
Экономика Финансы РОССИЯ Банки РФ Эльвира Набиуллина
 
 
