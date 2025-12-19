https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865725423.html
Набиуллина рассказала, от чего зависит смягчение денежно-кредитной политики
экономика
финансы
россия
банки
рф
эльвира набиуллина
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Масштаб и скорость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет зависеть от снижения инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Масштаб и скорость дальнейшего смягчения политики будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказала она.
