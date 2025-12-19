Инфляция в России замедляется быстрее прогнозов, заявила Набиуллина

https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865727174.html
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России замедляется быстрее прогнозов, которые ЦБ давал в начале года, и без сбоев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Мы прогноз в начале года делали, если вы помните, по инфляции на конец этого года, 7-8% Инфляция замедляется быстрее, и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Считаем, что политика срабатывает", - сказала она. "Сбоя не происходит", - подчеркнула она.
