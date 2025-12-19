Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России замедляется быстрее прогнозов, заявила Набиуллина
Инфляция в России замедляется быстрее прогнозов, заявила Набиуллина
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России замедляется быстрее прогнозов, которые ЦБ давал в начале года, и без сбоев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Мы прогноз в начале года делали, если вы помните, по инфляции на конец этого года, 7-8% Инфляция замедляется быстрее, и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Считаем, что политика срабатывает", - сказала она. "Сбоя не происходит", - подчеркнула она.
финансы, банки, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
© РИА Новости . Евгений БиятовПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России замедляется быстрее прогнозов, которые ЦБ давал в начале года, и без сбоев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы прогноз в начале года делали, если вы помните, по инфляции на конец этого года, 7-8% Инфляция замедляется быстрее, и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Считаем, что политика срабатывает", - сказала она.
"Сбоя не происходит", - подчеркнула она.
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Набиуллина сравнила борьбу с инфляцией с марафоном
Банк РоссииФинансыБанкиЭльвира Набиуллина
 
 
