Инфляция в России замедляется быстрее прогнозов, заявила Набиуллина

2025-12-19

2025-12-19T17:35+0300

2025-12-19T17:35+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России замедляется быстрее прогнозов, которые ЦБ давал в начале года, и без сбоев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Мы прогноз в начале года делали, если вы помните, по инфляции на конец этого года, 7-8% Инфляция замедляется быстрее, и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Считаем, что политика срабатывает", - сказала она. "Сбоя не происходит", - подчеркнула она.

