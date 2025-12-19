https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865727597.html
ЦБ не собирается отзывать иск к Euroclear, заявила Набиуллина
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли Банк России смягчать свою позицию в отношении замороженных активов.
