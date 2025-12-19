Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ не собирается отзывать иск к Euroclear, заявила Набиуллина - 19.12.2025
ЦБ не собирается отзывать иск к Euroclear, заявила Набиуллина
Банк России не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли Банк России смягчать свою позицию в отношении замороженных активов.
банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, euroclear
Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Euroclear
17:41 19.12.2025
 
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России не собирается отзывать свой иск к Euroclear, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли Банк России смягчать свою позицию в отношении замороженных активов.
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear Bank в закрытом режиме
