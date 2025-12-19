Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала, когда активизируется рыночная ипотека - 19.12.2025
Набиуллина рассказала, когда активизируется рыночная ипотека
Набиуллина рассказала, когда активизируется рыночная ипотека
Рыночная ипотека в России будет расти по мере снижения ключевой ставки и замедления инфляции, а активизируется, когда базовая ставка будет близка к нейтральному | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T17:53+0300
2025-12-19T17:53+0300
экономика
финансы
россия
рф
эльвира набиуллина
недвижимость
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в России будет расти по мере снижения ключевой ставки и замедления инфляции, а активизируется, когда базовая ставка будет близка к нейтральному уровню, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Мы считаем, что дальше по мере снижения инфляции и ключевой ставки ипотека будет расти... Наверное, активизация такая заметная произойдет, когда ключевая ставка будет близка к нейтральным диапазонам", - сказала глава регулятора. Набиуллина также отметила, что рыночная ипотека уже отреагировала на предыдущее снижение ключевой ставки. При этом преобладающую долю в выдаче ипотеки занимают льготные программы, в том числе семейная.
финансы, россия, рф, эльвира набиуллина, недвижимость
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Недвижимость
Набиуллина рассказала, когда активизируется рыночная ипотека

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в России будет расти по мере снижения ключевой ставки и замедления инфляции, а активизируется, когда базовая ставка будет близка к нейтральному уровню, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Мы считаем, что дальше по мере снижения инфляции и ключевой ставки ипотека будет расти... Наверное, активизация такая заметная произойдет, когда ключевая ставка будет близка к нейтральным диапазонам", - сказала глава регулятора.
Набиуллина также отметила, что рыночная ипотека уже отреагировала на предыдущее снижение ключевой ставки. При этом преобладающую долю в выдаче ипотеки занимают льготные программы, в том числе семейная.
Путин призвал доработать льготную ипотеку для семей
Экономика Финансы РОССИЯ РФ Эльвира Набиуллина Недвижимость
 
 
Заголовок открываемого материала