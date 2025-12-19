https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865728993.html
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина
2025-12-19T18:30+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россия
россия
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Но сейчас мы не видим никаких рисков финансовой стабильности", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Она отметила, что вопросы финансовой стабильности для Банка России всегда приоритетны и имеют значение, но сейчас регулятор рисков для нее не видит. Также Набиуллина напомнила, что регулятор ежеквартально делает отчеты на эту тему. "Для нас очень важно предотвращать возникновение этих рисков. Мы опережающие индикаторы смотрим и так далее. Поэтому могу ответить так, что сейчас таких рисков мы не видим, и это не влияло на принятие решения по ставке (о снижении ключевой ставки до 16% - ред.)", - добавила Набиуллина.
