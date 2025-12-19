https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865728993.html

Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина

Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина - 19.12.2025, ПРАЙМ

Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина

Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T18:30+0300

2025-12-19T18:30+0300

2025-12-19T18:30+0300

экономика

финансы

банки

эльвира набиуллина

банк россия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865728857_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_e1ba059350ac242987e5b09f4cad5eb0.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Но сейчас мы не видим никаких рисков финансовой стабильности", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Она отметила, что вопросы финансовой стабильности для Банка России всегда приоритетны и имеют значение, но сейчас регулятор рисков для нее не видит. Также Набиуллина напомнила, что регулятор ежеквартально делает отчеты на эту тему. "Для нас очень важно предотвращать возникновение этих рисков. Мы опережающие индикаторы смотрим и так далее. Поэтому могу ответить так, что сейчас таких рисков мы не видим, и это не влияло на принятие решения по ставке (о снижении ключевой ставки до 16% - ред.)", - добавила Набиуллина.

https://1prime.ru/20251219/zhile-865728513.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россия, россия