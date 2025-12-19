Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865728993.html
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина - 19.12.2025, ПРАЙМ
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T18:30+0300
2025-12-19T18:30+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865728857_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_e1ba059350ac242987e5b09f4cad5eb0.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Но сейчас мы не видим никаких рисков финансовой стабильности", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Она отметила, что вопросы финансовой стабильности для Банка России всегда приоритетны и имеют значение, но сейчас регулятор рисков для нее не видит. Также Набиуллина напомнила, что регулятор ежеквартально делает отчеты на эту тему. "Для нас очень важно предотвращать возникновение этих рисков. Мы опережающие индикаторы смотрим и так далее. Поэтому могу ответить так, что сейчас таких рисков мы не видим, и это не влияло на принятие решения по ставке (о снижении ключевой ставки до 16% - ред.)", - добавила Набиуллина.
https://1prime.ru/20251219/zhile-865728513.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865728857_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f5fab8eeca844847a1e351542f410996.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россия, россия
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, банк Россия, РОССИЯ
18:30 19.12.2025
 
Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила Набиуллина

Глава Центробанка Набиуллина заявила, что рисков для финансовой стабильности в России нет

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рисков для финансовой стабильности в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Но сейчас мы не видим никаких рисков финансовой стабильности", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что вопросы финансовой стабильности для Банка России всегда приоритетны и имеют значение, но сейчас регулятор рисков для нее не видит. Также Набиуллина напомнила, что регулятор ежеквартально делает отчеты на эту тему.
"Для нас очень важно предотвращать возникновение этих рисков. Мы опережающие индикаторы смотрим и так далее. Поэтому могу ответить так, что сейчас таких рисков мы не видим, и это не влияло на принятие решения по ставке (о снижении ключевой ставки до 16% - ред.)", - добавила Набиуллина.
Строительство жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Набиуллина объяснила, почему растут цены на жилье
18:21
 
ЭкономикаФинансыБанкиЭльвира Набиуллинабанк РоссияРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала