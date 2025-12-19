Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала, как замедлить рост цен на недвижимость - 19.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865729308.html
Набиуллина рассказала, как замедлить рост цен на недвижимость
Набиуллина рассказала, как замедлить рост цен на недвижимость - 19.12.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, как замедлить рост цен на недвижимость
Чтобы замедлить рост цен на недвижимость в России, необходимо увеличить производительность труда в жилищном секторе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T18:39+0300
2025-12-19T18:39+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чтобы замедлить рост цен на недвижимость в России, необходимо увеличить производительность труда в жилищном секторе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Что делать, чтобы цены росли медленнее? Конечно, должна повышаться производительность труда в самом жилищном секторе. Не должно происходить такого удорожания, которое мы видели в предыдущие годы", - сказала она. При этом Набиуллина отметила, что в среднем по стране рост цен на первичное жилье замедлился по сравнению с прошлым годом. Например, показательна ситуация в Краснодарском крае, регионе с одним из самых перегретых рынков жилья: цены там выросли на 4,3%, то есть ниже инфляции. Как подчеркнула глава регулятора, спрос на жилье остается "достойным". Люди покупают квартиры не только в ипотек. Так, задолженность по рассрочке уже достигла 1,5 триллионов рублей.
18:39 19.12.2025
 
Набиуллина рассказала, как замедлить рост цен на недвижимость

Набиуллина: чтобы замедлить рост цен на жилье, нужно увеличить производительность труда

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чтобы замедлить рост цен на недвижимость в России, необходимо увеличить производительность труда в жилищном секторе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Что делать, чтобы цены росли медленнее? Конечно, должна повышаться производительность труда в самом жилищном секторе. Не должно происходить такого удорожания, которое мы видели в предыдущие годы", - сказала она.
При этом Набиуллина отметила, что в среднем по стране рост цен на первичное жилье замедлился по сравнению с прошлым годом. Например, показательна ситуация в Краснодарском крае, регионе с одним из самых перегретых рынков жилья: цены там выросли на 4,3%, то есть ниже инфляции.
Как подчеркнула глава регулятора, спрос на жилье остается "достойным". Люди покупают квартиры не только в ипотек. Так, задолженность по рассрочке уже достигла 1,5 триллионов рублей.
Набиуллина объяснила, почему растут цены на жилье
