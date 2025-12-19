https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865729308.html
Набиуллина рассказала, как замедлить рост цен на недвижимость
2025-12-19T18:39+0300
бизнес
россия
рф
краснодарский край
эльвира набиуллина
недвижимость
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чтобы замедлить рост цен на недвижимость в России, необходимо увеличить производительность труда в жилищном секторе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Что делать, чтобы цены росли медленнее? Конечно, должна повышаться производительность труда в самом жилищном секторе. Не должно происходить такого удорожания, которое мы видели в предыдущие годы", - сказала она. При этом Набиуллина отметила, что в среднем по стране рост цен на первичное жилье замедлился по сравнению с прошлым годом. Например, показательна ситуация в Краснодарском крае, регионе с одним из самых перегретых рынков жилья: цены там выросли на 4,3%, то есть ниже инфляции. Как подчеркнула глава регулятора, спрос на жилье остается "достойным". Люди покупают квартиры не только в ипотек. Так, задолженность по рассрочке уже достигла 1,5 триллионов рублей.
рф
краснодарский край
бизнес, россия, рф, краснодарский край, эльвира набиуллина, недвижимость
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Краснодарский край, Эльвира Набиуллина, Недвижимость
