Набиуллина рассказала, как замедлить рост цен на недвижимость

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чтобы замедлить рост цен на недвижимость в России, необходимо увеличить производительность труда в жилищном секторе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Что делать, чтобы цены росли медленнее? Конечно, должна повышаться производительность труда в самом жилищном секторе. Не должно происходить такого удорожания, которое мы видели в предыдущие годы", - сказала она. При этом Набиуллина отметила, что в среднем по стране рост цен на первичное жилье замедлился по сравнению с прошлым годом. Например, показательна ситуация в Краснодарском крае, регионе с одним из самых перегретых рынков жилья: цены там выросли на 4,3%, то есть ниже инфляции. Как подчеркнула глава регулятора, спрос на жилье остается "достойным". Люди покупают квартиры не только в ипотек. Так, задолженность по рассрочке уже достигла 1,5 триллионов рублей.

