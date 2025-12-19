https://1prime.ru/20251219/nabiullina-865729461.html
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной - 19.12.2025, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной
19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы должны быть адресными, чтобы не разгонять инфляцию, объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Любые льготы кем-то оплачиваются, на любом рынке это происходит. Любая льготная программа влияет на спрос, влияет на цены. Вопрос в ее объеме. Если масштабы небольшие, то перекосов в целом на рынке не будет. Поэтому мы всегда выступали, что льготные программы - не важно, в сфере жилья или в других сферах - должны быть очень адресными, сконцентрированными на приоритетах и не приводить к таким перекосам", – сказала она. Масштабные безадресные льготные программы, ипотечные программы разгоняют спрос очень быстро, отметила она. "Мы это видели. Тогда чисто физически невозможно быстро нарастить предложение недвижимости, цены на квартиры растут. А по цепочке это разогревает и общий уровень цен, потому что растет конкуренция за рабочую силу, особенно в условиях дефицита кадров, на материалы, на оборудование. И все это отражается в целом на ценовом давлении в экономике", – добавила глава регулятора.
