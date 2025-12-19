Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной - 19.12.2025
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной - 19.12.2025, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной
Льготные ипотечные программы должны быть адресными, чтобы не разгонять инфляцию, объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T18:41+0300
2025-12-19T18:41+0300
финансы
недвижимость
банки
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859936873_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_66f9f5011bae0af4967abc36a3bceed1.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы должны быть адресными, чтобы не разгонять инфляцию, объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Любые льготы кем-то оплачиваются, на любом рынке это происходит. Любая льготная программа влияет на спрос, влияет на цены. Вопрос в ее объеме. Если масштабы небольшие, то перекосов в целом на рынке не будет. Поэтому мы всегда выступали, что льготные программы - не важно, в сфере жилья или в других сферах - должны быть очень адресными, сконцентрированными на приоритетах и не приводить к таким перекосам", – сказала она. Масштабные безадресные льготные программы, ипотечные программы разгоняют спрос очень быстро, отметила она. "Мы это видели. Тогда чисто физически невозможно быстро нарастить предложение недвижимости, цены на квартиры растут. А по цепочке это разогревает и общий уровень цен, потому что растет конкуренция за рабочую силу, особенно в условиях дефицита кадров, на материалы, на оборудование. И все это отражается в целом на ценовом давлении в экономике", – добавила глава регулятора.
финансы, недвижимость, банки, эльвира набиуллина, банк россия
Финансы, Недвижимость, Банки, Эльвира Набиуллина, банк Россия
18:41 19.12.2025
 
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной

Набиуллина: льготная ипотека должна быть адресной, чтобы не разгонять инфляцию

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы должны быть адресными, чтобы не разгонять инфляцию, объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Любые льготы кем-то оплачиваются, на любом рынке это происходит. Любая льготная программа влияет на спрос, влияет на цены. Вопрос в ее объеме. Если масштабы небольшие, то перекосов в целом на рынке не будет. Поэтому мы всегда выступали, что льготные программы - не важно, в сфере жилья или в других сферах - должны быть очень адресными, сконцентрированными на приоритетах и не приводить к таким перекосам", – сказала она.
Масштабные безадресные льготные программы, ипотечные программы разгоняют спрос очень быстро, отметила она. "Мы это видели. Тогда чисто физически невозможно быстро нарастить предложение недвижимости, цены на квартиры растут. А по цепочке это разогревает и общий уровень цен, потому что растет конкуренция за рабочую силу, особенно в условиях дефицита кадров, на материалы, на оборудование. И все это отражается в целом на ценовом давлении в экономике", – добавила глава регулятора.
ФинансыНедвижимостьБанкиЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
Заголовок открываемого материала