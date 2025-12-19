https://1prime.ru/20251219/orban-865695815.html

СМИ: Орбан, Бабиш и Фицо хотят предложить Евросоюзу займ для Украины

2025-12-19T04:00+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Премьер-министры Венгрии, Чехии и Словакии Виктор Орбан, Андрей Бабиш и Роберт Фицо хотят предложить странам Евросоюза план по добровольному займу для помощи Киеву в качестве компромисса, при этом сами они в этой инициативе участвовать не будут, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на знакомого с вопросом дипломата. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Орбан и Фицо учитывают последствия деструктивных шагов Европы по использованию российских замороженных активов, в отличие от других западных лидеров. Ранее Орбан заявлял, что, если мнение Венгрии, выступающей против конфискации активов РФ, не учтут, Будапешт на следующий день обратится в суд ЕС. "Орбан, Бабиш и Фицо разрабатывают план совместного займа для Украины, в котором они участвовать не будут, но остальные 24 страны-члена вправе присоединиться", - говорится в материале телеканала. По данным Euronews, трое лидеров считают свой план компромиссным вариантом между кредитом на базе замороженных российских активов и совместным займом ЕС. Лидеры стран Евросоюза вынуждены остаться на второй день саммита в Брюсселе из-за безуспешных попыток договориться о финансировании Украины в 2026 и 2027 годах. В первый день встречи в верхах глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле. Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.

2025

