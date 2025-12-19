Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков сообщил, что пока не знает, передал ли СПЧ Путину список на помилование - 19.12.2025
Песков сообщил, что пока не знает, передал ли СПЧ Путину список на помилование
Песков сообщил, что пока не знает, передал ли СПЧ Путину список на помилование - 19.12.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил, что пока не знает, передал ли СПЧ Путину список на помилование
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости сообщил, что ему пока неизвестно, был ли передан президенту РФ Владимиру Путину список лиц... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T01:50+0300
2025-12-19T01:50+0300
общество
экономика
россия
рф
владимир путин
дмитрий песков
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости сообщил, что ему пока неизвестно, был ли передан президенту РФ Владимиру Путину список лиц на помилование, подготовкой которого занимался Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В декабре на встрече СПЧ с президентом член совета Ева Меркачева попросила Путина помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки. Позднее Меркачева сообщила РИА Новости, что СПЧ подключит исправительные учреждения для дополнения списка людей на помилование, который направят президенту. "Не знаю, мы не располагаем информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, передали ли уже Путину списки на помилование.
общество, россия, рф, владимир путин, дмитрий песков
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
01:50 19.12.2025
 

Песков сообщил, что пока не знает, передал ли СПЧ Путину список на помилование

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости сообщил, что ему пока неизвестно, был ли передан президенту РФ Владимиру Путину список лиц на помилование, подготовкой которого занимался Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
В декабре на встрече СПЧ с президентом член совета Ева Меркачева попросила Путина помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.
Позднее Меркачева сообщила РИА Новости, что СПЧ подключит исправительные учреждения для дополнения списка людей на помилование, который направят президенту.
"Не знаю, мы не располагаем информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, передали ли уже Путину списки на помилование.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
