https://1prime.ru/20251219/peskov-865694208.html

Песков сообщил, что пока не знает, передал ли СПЧ Путину список на помилование

Песков сообщил, что пока не знает, передал ли СПЧ Путину список на помилование - 19.12.2025, ПРАЙМ

Песков сообщил, что пока не знает, передал ли СПЧ Путину список на помилование

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости сообщил, что ему пока неизвестно, был ли передан президенту РФ Владимиру Путину список лиц... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T01:50+0300

2025-12-19T01:50+0300

2025-12-19T01:50+0300

общество

экономика

россия

рф

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865694208.jpg?1766098227

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости сообщил, что ему пока неизвестно, был ли передан президенту РФ Владимиру Путину список лиц на помилование, подготовкой которого занимался Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В декабре на встрече СПЧ с президентом член совета Ева Меркачева попросила Путина помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки. Позднее Меркачева сообщила РИА Новости, что СПЧ подключит исправительные учреждения для дополнения списка людей на помилование, который направят президенту. "Не знаю, мы не располагаем информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, передали ли уже Путину списки на помилование.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, дмитрий песков