Путину не передавали деликатесы из США, рассказал Песков
2025-12-19T03:12+0300
2025-12-19T03:12+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Американские представители не передавали президенту РФ Владимиру Путину никаких деликатесов из США, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В четверг минпромторг Хабаровского края сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу ящик красной лососевой икры, произведенной на рыбокомбинате в поселке Чныррах. Именно этот деликатес, по информации министерства, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом. Угощение произвело на Уиткоффа большое впечатление. "Нет", - ответил Песков на вопрос, передавали ли американцы какие-то деликатесы Путину. Управляющий хабаровским "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что красную икру их производства, такую же, как передали Трампу, можно купить в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.
03:12 19.12.2025
 

Путину не передавали деликатесы из США, рассказал Песков

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Американские представители не передавали президенту РФ Владимиру Путину никаких деликатесов из США, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг минпромторг Хабаровского края сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу ящик красной лососевой икры, произведенной на рыбокомбинате в поселке Чныррах. Именно этот деликатес, по информации министерства, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом. Угощение произвело на Уиткоффа большое впечатление.
"Нет", - ответил Песков на вопрос, передавали ли американцы какие-то деликатесы Путину.
Управляющий хабаровским "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что красную икру их производства, такую же, как передали Трампу, можно купить в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.
 
