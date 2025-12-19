https://1prime.ru/20251219/peskov-865695253.html

Путину не передавали деликатесы из США, рассказал Песков

Путину не передавали деликатесы из США, рассказал Песков - 19.12.2025, ПРАЙМ

Путину не передавали деликатесы из США, рассказал Песков

Американские представители не передавали президенту РФ Владимиру Путину никаких деликатесов из США, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T03:12+0300

2025-12-19T03:12+0300

2025-12-19T03:12+0300

экономика

общество

россия

сша

рф

хабаровский край

стив уиткофф

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865695253.jpg?1766103126

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Американские представители не передавали президенту РФ Владимиру Путину никаких деликатесов из США, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В четверг минпромторг Хабаровского края сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу ящик красной лососевой икры, произведенной на рыбокомбинате в поселке Чныррах. Именно этот деликатес, по информации министерства, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом. Угощение произвело на Уиткоффа большое впечатление. "Нет", - ответил Песков на вопрос, передавали ли американцы какие-то деликатесы Путину. Управляющий хабаровским "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что красную икру их производства, такую же, как передали Трампу, можно купить в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.

сша

рф

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сша, рф, хабаровский край, стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков