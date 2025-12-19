По итогам прямой линии будет сформирован перечень поручений, заявил Песков

https://1prime.ru/20251219/peskov-865706965.html

россия

общество

владимир путин

дмитрий песков

итоги года с владимиром путиным — 2025

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Перечень поручений будет сформирован по итогам прямой линии президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Всегда содержание и прямой линии, и пресс-конференции тщательно анализируется, и потом на основе этого формулируется перечень поручений главы государства. Так же будет и на этот раз", - сказал Песков перед прямой линией Путина.

россия, общество , владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025