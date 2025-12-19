Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
По итогам прямой линии будет сформирован перечень поручений, заявил Песков - 19.12.2025, ПРАЙМ
По итогам прямой линии будет сформирован перечень поручений, заявил Песков
По итогам прямой линии будет сформирован перечень поручений, заявил Песков
Перечень поручений будет сформирован по итогам прямой линии президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2025-12-19T12:22+0300
2025-12-19T12:22+0300
россия
общество
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Перечень поручений будет сформирован по итогам прямой линии президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Всегда содержание и прямой линии, и пресс-конференции тщательно анализируется, и потом на основе этого формулируется перечень поручений главы государства. Так же будет и на этот раз", - сказал Песков перед прямой линией Путина.
12:22 19.12.2025
 
По итогам прямой линии будет сформирован перечень поручений, заявил Песков

Песков: по итогам прямой линии Путина будет сформирован перечень поручений

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Перечень поручений будет сформирован по итогам прямой линии президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Всегда содержание и прямой линии, и пресс-конференции тщательно анализируется, и потом на основе этого формулируется перечень поручений главы государства. Так же будет и на этот раз", - сказал Песков перед прямой линией Путина.
Мировые СМИ начали запускать трансляции для освещения прямой линии Путина
