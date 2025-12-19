https://1prime.ru/20251219/peskov-865706965.html
По итогам прямой линии будет сформирован перечень поручений, заявил Песков
По итогам прямой линии будет сформирован перечень поручений, заявил Песков - 19.12.2025, ПРАЙМ
По итогам прямой линии будет сформирован перечень поручений, заявил Песков
Перечень поручений будет сформирован по итогам прямой линии президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 19.12.2025, ПРАЙМ
россия
общество
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Перечень поручений будет сформирован по итогам прямой линии президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Всегда содержание и прямой линии, и пресс-конференции тщательно анализируется, и потом на основе этого формулируется перечень поручений главы государства. Так же будет и на этот раз", - сказал Песков перед прямой линией Путина.
По итогам прямой линии будет сформирован перечень поручений, заявил Песков
