Эксперты дали прогноз по повышению цен на платину - 19.12.2025, ПРАЙМ
Эксперты дали прогноз по повышению цен на платину
2025-12-19T13:33+0300
2025-12-19T13:33+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мировая цена на платину может вырасти до 2 100 долларов за унцию до конца текущего года, следует из слов эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова для РИА Новости. В среду биржевая стоимость февральского фьючерса на платину в мире впервые с августа 2011 года превысила 1 900 долларов за тройскую унцию, а цена мартовского фьючерса на палладий поднялась выше 1 700 долларов за унцию впервые с начала февраля 2023 года. "Ближайшим импульсом для металлов может выступить слабая статистика ВВП США на следующей неделе - 23 декабря... технической целью роста палладия выступит уровень 1 850 долларов, платина сейчас активно тестирует уровень 2 000 долларов и в случае его пробоя новой целью станет отметка 2 100 долларов", - рассказал Смирнов о перспективах роста стоимости платины и палладия до конца года. Таким образом, исходя из текущих котировок цена на платину увеличится максимум на 5,9%, а на палладий - на 3,9%. По словам аналитика, не исключено появление неожиданных событий: аварий на месторождениях и тарифных угроз, которые также повлияют на стоимость этих драгметаллов. Тем не менее Смирнов подчеркнул, что приближаются продолжительные праздники, из-за чего торговая активность закономерно снизится и может произойти рост ценовой волатильности. "В связи с этим растет вероятность неожиданных разносторонних колебаний, снижающих точность прогноза", - уточнил он. Кроме того, он допускает дефицит платиноидов из-за возможного роста инвестиционного спроса на металлы в наступающем году. "При сохранении восходящей динамики в золоте (а значит, при сохранении спекулятивного интереса к драгоценным металлам) дефицит палладия составит 0,1 миллиона унций, дефицит платины достигнет 0,4 миллиона унций. Фактически это подразумевает продолжение роста цен на металлы в 2026 году", - отметил эксперт. С начала года стоимость платины выросла в 2,2 раза - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 909,9 доллара за тройскую унцию. А с начала месяца цена увеличилась на 17,6%. Стоимость палладия выросла в 1,9 раза по сравнению со значением в конце прошлого года - 918,5 доллара за тройскую унцию, с начала декабря текущего года - на 20,4%.
Новости
Экономика, США, платина
13:33 19.12.2025
 
Эксперты дали прогноз по повышению цен на платину

"БКС Мир инвестиций": цена на платину может вырасти до $2100 до конца года

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мировая цена на платину может вырасти до 2 100 долларов за унцию до конца текущего года, следует из слов эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова для РИА Новости.
В среду биржевая стоимость февральского фьючерса на платину в мире впервые с августа 2011 года превысила 1 900 долларов за тройскую унцию, а цена мартовского фьючерса на палладий поднялась выше 1 700 долларов за унцию впервые с начала февраля 2023 года.
"Ближайшим импульсом для металлов может выступить слабая статистика ВВП США на следующей неделе - 23 декабря... технической целью роста палладия выступит уровень 1 850 долларов, платина сейчас активно тестирует уровень 2 000 долларов и в случае его пробоя новой целью станет отметка 2 100 долларов", - рассказал Смирнов о перспективах роста стоимости платины и палладия до конца года.
Таким образом, исходя из текущих котировок цена на платину увеличится максимум на 5,9%, а на палладий - на 3,9%.
По словам аналитика, не исключено появление неожиданных событий: аварий на месторождениях и тарифных угроз, которые также повлияют на стоимость этих драгметаллов.
Тем не менее Смирнов подчеркнул, что приближаются продолжительные праздники, из-за чего торговая активность закономерно снизится и может произойти рост ценовой волатильности. "В связи с этим растет вероятность неожиданных разносторонних колебаний, снижающих точность прогноза", - уточнил он.
Кроме того, он допускает дефицит платиноидов из-за возможного роста инвестиционного спроса на металлы в наступающем году.
"При сохранении восходящей динамики в золоте (а значит, при сохранении спекулятивного интереса к драгоценным металлам) дефицит палладия составит 0,1 миллиона унций, дефицит платины достигнет 0,4 миллиона унций. Фактически это подразумевает продолжение роста цен на металлы в 2026 году", - отметил эксперт.
С начала года стоимость платины выросла в 2,2 раза - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 909,9 доллара за тройскую унцию. А с начала месяца цена увеличилась на 17,6%.
Стоимость палладия выросла в 1,9 раза по сравнению со значением в конце прошлого года - 918,5 доллара за тройскую унцию, с начала декабря текущего года - на 20,4%.
