Стоимость платины превысила уровень в $2 000 за унцию
2025-12-19T19:10+0300
экономика
рынок
платина
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу растет более чем на 2%, показатель впервые превысил уровень в 2 000 долларов за тройскую унцию с лета 2008 года, следует из данных торгов. По состоянию на 19.06 мск цена февральского фьючерса на платину росла на 1,98% к предыдущему закрытию, до 1 999,65 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые превысил уровень в 2 000 долларов с июля 2008 года.
