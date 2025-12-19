Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость платины превысила уровень в $2 000 за унцию - 19.12.2025
Стоимость платины превысила уровень в $2 000 за унцию
2025-12-19T19:10+0300
2025-12-19T19:10+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу растет более чем на 2%, показатель впервые превысил уровень в 2 000 долларов за тройскую унцию с лета 2008 года, следует из данных торгов. По состоянию на 19.06 мск цена февральского фьючерса на платину росла на 1,98% к предыдущему закрытию, до 1 999,65 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые превысил уровень в 2 000 долларов с июля 2008 года.
рынок, платина
Экономика, Рынок, платина
19:10 19.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Безруких
Платина, слиток
Платина, слиток. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Безруких
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу растет более чем на 2%, показатель впервые превысил уровень в 2 000 долларов за тройскую унцию с лета 2008 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.06 мск цена февральского фьючерса на платину росла на 1,98% к предыдущему закрытию, до 1 999,65 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые превысил уровень в 2 000 долларов с июля 2008 года.
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Спохватились: этот металл дорожает сильнее, чем золото
Экономика Рынок платина
 
 
