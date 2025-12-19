https://1prime.ru/20251219/platina-865730403.html

Стоимость платины превысила уровень в $2 000 за унцию

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в пятницу растет более чем на 2%, показатель впервые превысил уровень в 2 000 долларов за тройскую унцию с лета 2008 года, следует из данных торгов. По состоянию на 19.06 мск цена февральского фьючерса на платину росла на 1,98% к предыдущему закрытию, до 1 999,65 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые превысил уровень в 2 000 долларов с июля 2008 года.

