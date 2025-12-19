https://1prime.ru/20251219/poshlina-865734449.html
Россия повысила экспортную пошлину на пшеницу
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 декабря по 30 декабря повысится до 109,1 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 227,9 доллара за тонну, на ячмень - 219,2 доллара, на кукурузу - 202 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России, действующая с 17 по 23 декабря, составляет 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
