Ученые сделали предупреждение человечеству из-за 3I/ATLAS

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Исследователь из Гарвардского университета Ави Леб в беседе с Sky News, говоря о межзвездном теле 3I/ATLAS, советовал подготовиться к событию типа "черный лебедь". "Инопланетные технологии — это потенциальная угроза, поскольку когда идешь на слепое свидание космических масштабов, то не знаешь, встретишься ли ты с дружелюбным инопланетным гостем или серийным убийцей", — заявил он. Леб полагает, что человечество должно находиться в состоянии повышенной готовности, поскольку пролет этого объекта может обернуться событием "черного лебедя".Межзвездный объект был замечен 1 июля 2025 года. Ученые установили, что это комета из другой звездной системы с комой диаметром около 24 километров. Модель показала возраст объекта более 7,5 миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца, возможно, это самая старая наблюдавшаяся комета.Ранее Леб сообщал, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", изменяя цвет, а также излучает собственный свет, похожий на фары автомобиля. Источник свечения не установлен, и ученый предположил возможность искусственного происхождения объекта с мощным источником энергии.

