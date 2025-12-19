Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за 3I/ATLAS - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/preduprezhdenie-865707235.html
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за 3I/ATLAS
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за 3I/ATLAS - 19.12.2025, ПРАЙМ
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за 3I/ATLAS
Исследователь из Гарвардского университета Ави Леб в беседе с Sky News, говоря о межзвездном теле 3I/ATLAS, советовал подготовиться к событию типа "черный... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T12:20+0300
2025-12-19T12:20+0300
технологии
общество
гарвардский университет
sky news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_5:0:714:399_1920x0_80_0_0_bdc07a3c00b5f81e092a35675b45fba4.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Исследователь из Гарвардского университета Ави Леб в беседе с Sky News, говоря о межзвездном теле 3I/ATLAS, советовал подготовиться к событию типа "черный лебедь". "Инопланетные технологии — это потенциальная угроза, поскольку когда идешь на слепое свидание космических масштабов, то не знаешь, встретишься ли ты с дружелюбным инопланетным гостем или серийным убийцей", — заявил он. Леб полагает, что человечество должно находиться в состоянии повышенной готовности, поскольку пролет этого объекта может обернуться событием "черного лебедя".Межзвездный объект был замечен 1 июля 2025 года. Ученые установили, что это комета из другой звездной системы с комой диаметром около 24 километров. Модель показала возраст объекта более 7,5 миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца, возможно, это самая старая наблюдавшаяся комета.Ранее Леб сообщал, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", изменяя цвет, а также излучает собственный свет, похожий на фары автомобиля. Источник свечения не установлен, и ученый предположил возможность искусственного происхождения объекта с мощным источником энергии.
https://1prime.ru/20251207/korabl-865303001.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_93:0:625:399_1920x0_80_0_0_ceb6285842319ef91a509bc779e226e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , гарвардский университет, sky news
Технологии, Общество , Гарвардский университет, Sky News
12:20 19.12.2025
 
Ученые сделали предупреждение человечеству из-за 3I/ATLAS

Астроном Леб: человечество должно быть готовым к событию "черного лебедя"

© Фото : NASA (nasa)Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года. Архивное фото
© Фото : NASA (nasa)
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Исследователь из Гарвардского университета Ави Леб в беседе с Sky News, говоря о межзвездном теле 3I/ATLAS, советовал подготовиться к событию типа "черный лебедь".
"Инопланетные технологии — это потенциальная угроза, поскольку когда идешь на слепое свидание космических масштабов, то не знаешь, встретишься ли ты с дружелюбным инопланетным гостем или серийным убийцей", — заявил он.
Леб полагает, что человечество должно находиться в состоянии повышенной готовности, поскольку пролет этого объекта может обернуться событием "черного лебедя".
Межзвездный объект был замечен 1 июля 2025 года. Ученые установили, что это комета из другой звездной системы с комой диаметром около 24 километров. Модель показала возраст объекта более 7,5 миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца, возможно, это самая старая наблюдавшаяся комета.
Ранее Леб сообщал, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", изменяя цвет, а также излучает собственный свет, похожий на фары автомобиля. Источник свечения не установлен, и ученый предположил возможность искусственного происхождения объекта с мощным источником энергии.
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Объект 3I/ATLAS удивил ученых новой загадочной характеристикой
7 декабря, 23:34
 
ТехнологииОбществоГарвардский университетSky News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала