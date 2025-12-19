https://1prime.ru/20251219/putin--865711967.html
Путин назвал оценил рост производительности труда в России
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал скромным рост производительности труда в России в 2025 году. “У нас рост производительности труда будет скромным, всего 1,1%. Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда”, - отметил президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
