https://1prime.ru/20251219/putin--865712368.html

Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками

Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками - 19.12.2025, ПРАЙМ

Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками

Президент РФ Владимир Путин дал совет россиянам сразу класть трубку, как только по телефону начинают говорить о деньгах. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T13:29+0300

2025-12-19T13:29+0300

2025-12-19T13:30+0300

мошенничество

россия

рф

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал совет россиянам сразу класть трубку, как только по телефону начинают говорить о деньгах. "Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе. Сразу же кладите трубку, сразу же", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

https://1prime.ru/20251219/mvd-865699936.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025