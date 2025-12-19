https://1prime.ru/20251219/putin--865712368.html
Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками
2025-12-19T13:29+0300
2025-12-19T13:29+0300
2025-12-19T13:30+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал совет россиянам сразу класть трубку, как только по телефону начинают говорить о деньгах. "Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе. Сразу же кладите трубку, сразу же", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
