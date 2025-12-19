Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251219/putin--865712368.html
Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками
Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками
Президент РФ Владимир Путин дал совет россиянам сразу класть трубку, как только по телефону начинают говорить о деньгах. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T13:29+0300
2025-12-19T13:30+0300
мошенничество
россия
рф
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал совет россиянам сразу класть трубку, как только по телефону начинают говорить о деньгах. "Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе. Сразу же кладите трубку, сразу же", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
https://1prime.ru/20251219/mvd-865699936.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Мошенничество, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
13:29 19.12.2025 (обновлено: 13:30 19.12.2025)
 
Путин дал совет россиянам по борьбе с мошенниками

Путин: как только по телефону говорят о деньгах, следует класть трубку

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал совет россиянам сразу класть трубку, как только по телефону начинают говорить о деньгах.
"Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе. Сразу же кладите трубку, сразу же", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
В МВД рассказали, как мошенники используют шантаж
08:57
 
МошенничествоРОССИЯРФВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала