Путин оценил состояние федеральных трасс

2025-12-19T13:48+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Почти все федеральные трассы России доведены до нормативного состояния, очередь за региональными дорогами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Перед Федерацией стоит задача доведения до известных стандартов наших федеральных трасс. Эта задача практически выполнена для федеральных трасс, сейчас упор делается на развитие и доведение до нормативного состояния региональных дорог", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

