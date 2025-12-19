https://1prime.ru/20251219/putin--865713990.html
Путин оценил состояние федеральных трасс
Путин оценил состояние федеральных трасс - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин оценил состояние федеральных трасс
Почти все федеральные трассы России доведены до нормативного состояния, очередь за региональными дорогами, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Почти все федеральные трассы России доведены до нормативного состояния, очередь за региональными дорогами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Перед Федерацией стоит задача доведения до известных стандартов наших федеральных трасс. Эта задача практически выполнена для федеральных трасс, сейчас упор делается на развитие и доведение до нормативного состояния региональных дорог", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин оценил состояние федеральных трасс
Путин: почти все федеральные трассы доведены до стандартов