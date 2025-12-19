Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил состояние федеральных трасс - 19.12.2025
Путин оценил состояние федеральных трасс
Почти все федеральные трассы России доведены до нормативного состояния, очередь за региональными дорогами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Почти все федеральные трассы России доведены до нормативного состояния, очередь за региональными дорогами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Перед Федерацией стоит задача доведения до известных стандартов наших федеральных трасс. Эта задача практически выполнена для федеральных трасс, сейчас упор делается на развитие и доведение до нормативного состояния региональных дорог", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
13:48 19.12.2025 (обновлено: 14:55 19.12.2025)
 
Путин оценил состояние федеральных трасс

Путин: почти все федеральные трассы доведены до стандартов

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Почти все федеральные трассы России доведены до нормативного состояния, очередь за региональными дорогами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Перед Федерацией стоит задача доведения до известных стандартов наших федеральных трасс. Эта задача практически выполнена для федеральных трасс, сейчас упор делается на развитие и доведение до нормативного состояния региональных дорог", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин рассказал о работе над снижением инфляции
Заголовок открываемого материала