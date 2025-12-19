https://1prime.ru/20251219/putin--865715197.html
Путин призвал стремиться к повышению зарплат россиян
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Власти РФ будут стремиться к повышению зарплат россиян, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, будем стремиться к повышению уровня заработной платы, к тому, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
