Путин отметил снижение цен на яйца

2025-12-19T14:14+0300
2025-12-19T14:14+0300
2025-12-19T14:18+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Цены на куриные яйца в России снизились, заявил президент РФ Владимир Путин. "В прошлом году или позапрошлом году мы критически оценивали действия наших коллег из правительства, когда подскочили цены на яйцо куриное. Сейчас цены не просто снижаются, они снизились, чуть ли не на 16%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
