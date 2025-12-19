Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил снижение цен на яйца
Путин отметил снижение цен на яйца
Цены на куриные яйца в России снизились, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T14:14+0300
2025-12-19T14:18+0300
экономика
россия
промышленность
рф
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Цены на куриные яйца в России снизились, заявил президент РФ Владимир Путин. "В прошлом году или позапрошлом году мы критически оценивали действия наших коллег из правительства, когда подскочили цены на яйцо куриное. Сейчас цены не просто снижаются, они снизились, чуть ли не на 16%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
россия, промышленность, рф, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
14:14 19.12.2025 (обновлено: 14:18 19.12.2025)
 
Путин отметил снижение цен на яйца

Путин: цены на яйца снизились

© Фото : Unsplash/Jakub KapusnakКуриные яйца
Куриные яйца. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Цены на куриные яйца в России снизились, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В прошлом году или позапрошлом году мы критически оценивали действия наших коллег из правительства, когда подскочили цены на яйцо куриное. Сейчас цены не просто снижаются, они снизились, чуть ли не на 16%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин объяснил, от чего зависит продовольственная инфляция
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
