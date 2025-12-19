https://1prime.ru/20251219/putin--865716640.html

Путин поручил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались

Путин поручил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались - 19.12.2025, ПРАЙМ

Путин поручил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались

Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T14:18+0300

2025-12-19T14:18+0300

2025-12-19T14:54+0300

экономика

бизнес

общество

рф

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707996_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_b05f11c7db777e2ac4f1ac4aae8cc3eb.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались. "Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те же льготы, которые предоставляло семье до сих пор. Но только вот при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Вот я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

https://1prime.ru/20251219/putin-865715559.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , рф, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025