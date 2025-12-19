Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались - 19.12.2025
https://1prime.ru/20251219/putin--865716640.html
Путин поручил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались
Путин поручил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались
Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T14:18+0300
2025-12-19T14:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707996_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_b05f11c7db777e2ac4f1ac4aae8cc3eb.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались. "Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те же льготы, которые предоставляло семье до сих пор. Но только вот при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Вот я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707996_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_45c4a6d2074a5c1d74f73bb050831f4c.jpg
1920
1920
true
экономика, бизнес, общество, рф, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Бизнес, Общество , РФ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
14:18 19.12.2025 (обновлено: 14:54 19.12.2025)
 
Путин поручил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались

Путин попросил подумать над мерами о сохранении льгот при росте доходов семьи

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались.
"Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те же льготы, которые предоставляло семье до сих пор. Но только вот при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Вот я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин рассказал о новом налоговом вычете для семей с детьми
ЭкономикаБизнесОбществоРФВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
