Путин поручил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались
Путин поручил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались
2025-12-19T14:18+0300
2025-12-19T14:18+0300
2025-12-19T14:54+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались. "Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те же льготы, которые предоставляло семье до сих пор. Но только вот при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Вот я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
