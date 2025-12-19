https://1prime.ru/20251219/putin--865717506.html

Путин призвал подумать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ

Путин призвал подумать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ - 19.12.2025, ПРАЙМ

Путин призвал подумать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ

Федеральные власти и регионы должны думать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T14:30+0300

2025-12-19T14:30+0300

2025-12-19T14:30+0300

экономика

россия

общество

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865717350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23edd374f450570f69f7717538493904.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Федеральные власти и регионы должны думать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. "Региональные власти должны продолжать эту работу, и на федеральном уровне тоже должны об этом думать", - заявил Путин, говоря о существующей государственной поддержке для семей в вопросе ЖКХ. Он объяснил, что если расходы на коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи, то государство обязано оказать поддержку. В случае Москвы эта отметка составляет 10%, добавил президент. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

https://1prime.ru/20251219/putin-865715559.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025