Путин попросил не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин попросил не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщика после 2025 года. "Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось, он действует, этот мораторий, на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать", - отметил Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, говоря о моратории на взыскание неустойки с застройщика.
Экономика, Бизнес, Недвижимость, Финансы, РФ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Путин рассказал о семейной ипотеке в городах с низким темпом строительства
