Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях - 19.12.2025
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях
2025-12-19T15:34+0300
2025-12-19T15:34+0300
общество
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду. "А вторая (часть вопроса - ред.), она тоже вроде бы как простая, требует дополнительного внимания и, конечно, расходов, связанных с тем, что надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Это, условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания", - сказал российский лидер в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
рф
общество , россия, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
15:34 19.12.2025
 
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях

Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детском саду

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду.
"А вторая (часть вопроса - ред.), она тоже вроде бы как простая, требует дополнительного внимания и, конечно, расходов, связанных с тем, что надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Это, условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Путин призвал подумать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ
