https://1prime.ru/20251219/putin--865720472.html
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях - 19.12.2025, ПРАЙМ
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T15:34+0300
2025-12-19T15:34+0300
2025-12-19T15:34+0300
общество
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849055292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_134a527b346b10f3fda3b76d052ee359.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду. "А вторая (часть вопроса - ред.), она тоже вроде бы как простая, требует дополнительного внимания и, конечно, расходов, связанных с тем, что надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Это, условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания", - сказал российский лидер в ходе прямой линии. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
https://1prime.ru/20251219/putin--865717506.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849055292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_da2c70f1eded7f45834b8790d420e7f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детском саду
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду.
"А вторая (часть вопроса - ред.), она тоже вроде бы как простая, требует дополнительного внимания и, конечно, расходов, связанных с тем, что надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Это, условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Путин призвал подумать о поддержке семей в вопросе расходов на ЖКХ