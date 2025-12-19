https://1prime.ru/20251219/putin--865723390.html
Путин оценил самолет МС-21
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал МС-21 конкурентноспособным самолетом для международного рынка. "(Самолет - ред.) МС-21 - очень хорошая машина, совершенно конкурентноспособная на мировых рынках", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
