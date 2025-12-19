Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-19T16:32+0300
2025-12-19T16:32+0300
экономика
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
мс-21
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал МС-21 конкурентноспособным самолетом для международного рынка. "(Самолет - ред.) МС-21 - очень хорошая машина, совершенно конкурентноспособная на мировых рынках", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, мс-21
Экономика, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, МС-21
16:32 19.12.2025
 
Путин оценил самолет МС-21

Путин назвал МС-21 конкурентноспособным самолетом для международного рынка

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал МС-21 конкурентноспособным самолетом для международного рынка.
"(Самолет - ред.) МС-21 - очень хорошая машина, совершенно конкурентноспособная на мировых рынках", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
России нужны отечественные самолеты, заявил Путин
Экономика Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025 МС-21
 
 
