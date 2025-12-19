https://1prime.ru/20251219/putin--865723722.html

Путин рассказал о работе над ВСМ Москва — Петербург

Путин рассказал о работе над ВСМ Москва — Петербург - 19.12.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о работе над ВСМ Москва — Петербург

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проектные работы по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом уже идут. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T16:55+0300

2025-12-19T16:55+0300

2025-12-19T16:55+0300

экономика

россия

бизнес

рф

москва

санкт-петербург

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707974_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50ec828584de2505b28523d2f8e5d344.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проектные работы по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом уже идут. "Сейчас идут проектные работы. Они уже идут на линии Москва-Петербург, и Москва-Казань тоже будет реализована", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

https://1prime.ru/20251121/roszheldor-864800729.html

рф

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, москва, санкт-петербург, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025