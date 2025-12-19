https://1prime.ru/20251219/putin--865723722.html
Путин рассказал о работе над ВСМ Москва — Петербург
Путин рассказал о работе над ВСМ Москва — Петербург
Президент РФ Владимир Путин заявил, что проектные работы по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом уже идут. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проектные работы по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом уже идут. "Сейчас идут проектные работы. Они уже идут на линии Москва-Петербург, и Москва-Казань тоже будет реализована", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
