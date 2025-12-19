Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о работе над ВСМ Москва — Петербург - 19.12.2025
Путин рассказал о работе над ВСМ Москва — Петербург
Президент РФ Владимир Путин заявил, что проектные работы по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом уже идут. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проектные работы по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом уже идут. "Сейчас идут проектные работы. Они уже идут на линии Москва-Петербург, и Москва-Казань тоже будет реализована", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
16:55 19.12.2025
 
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проектные работы по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом уже идут.
"Сейчас идут проектные работы. Они уже идут на линии Москва-Петербург, и Москва-Казань тоже будет реализована", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
В Росжелдоре рассказали, где будут испытывать рельсы для ВСМ
21 ноября, 17:15
